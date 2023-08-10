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Gündem Balık tutmaya giden yaşlı adamdan üzen haber!
Gündem

Balık tutmaya giden yaşlı adamdan üzen haber!

Yeniakit Publisher
2023-08-10 18:22:00 - 2023-08-10 19:13:36
Balık tutmaya giden yaşlı adamdan üzen haber!

Samsun'da balık tutmak için dereye giden mobilya ustası 63 yaşındaki Mehmet Çakır, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Sarıışık mevkisi Kürtün Deresi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mobilya ustası 63 yaşındaki Mehmet Çakır balık tutmak için oltasını yanına alıp dereye gitti. Dere kenarında balık tutmak isteyen Mehmet Çakır'dan haber alamayan arkadaşı olay yerine gitti. Oltası dere kenarında bulunan Çakır'a ulaşılamayınca jandarmaya haber verildi.

Cansız bedenine der içinde ulaşıldı!

Jandarma ekipleri derede bulunan gölet içinde yaptıkları aramada dört çocuk babası Mehmet Çakır'ın cansız bedenini buldu. Boğularak öldüğü tespit edilen Çakır'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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