0553 313 94 23

Balık tutmak isterken çaya düşen çocuk boğuldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 13 yaşındaki Yusuf Bozkurt, dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü çayda boğuldu.

07 Ağustos 2018 Salı 14:54
Balık tutmak isterken çaya düşen çocuk boğuldu

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Hamzalı Mahallesine bağlı Sında mezrasında arkadaşlarıyla çayda balık avlamaya giden 13 yaşındaki Yusuf Bozkurt dengesini kaybetmesi sonucu çaya düştü.

Yüzme bilmeyen Bozkurt, çayda boğuldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine köylüler tarafından çaydan çıkarılan Yusuf'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:54
  1. Diyarbakır
  2. kulp
  3. çaya düşen çocuk
  4. Yusuf Bozkurt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
    1. Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
    2. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    3. Mum lekesi kıyafetten nasıl çıkarılır?
    4. Klima filtresi nasıl temizlenmelidir?
    5. Irak'ta 5 DEAŞ'lı teröriste idam cezası
    6. EGM, KPSS şartı olmadan memur alacak
    7. Kaşık nasıl parlatılır?
    8. Ekonomist Yalçın: Türkiye'nin..
    9. Posta'dan kovulan Yazgülü Aldoğan..
    10. ABD'nin 'dolar' yalanlamasına..
    11. Yine çakmak gazı yine ölüm! Cesedini..
    12. Şarlatanla ilgili mide bulandıran..
    13. Filo kiralama devi battı! Dalgası..
    14. FETÖ, Eren Erdem'e bilgileri böyle..
    15. TBB'den avukatlara gönderilen mesajla..
    16. Moro Müslümanlarının 120 yıllık hayali..
    17. Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
    18. Elmalı'da yaşanan sel, hayatı olumsuz..
    19. İstanbul Esenyurt'taki dehşet anları:..
    20. Arabayı kurtarayım derken uçurumdan..
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman