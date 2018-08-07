Balık tutmak isterken çaya düşen çocuk boğuldu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 13 yaşındaki Yusuf Bozkurt, dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü çayda boğuldu.07 Ağustos 2018 Salı 14:54
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Hamzalı Mahallesine bağlı Sında mezrasında arkadaşlarıyla çayda balık avlamaya giden 13 yaşındaki Yusuf Bozkurt dengesini kaybetmesi sonucu çaya düştü.
Yüzme bilmeyen Bozkurt, çayda boğuldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine köylüler tarafından çaydan çıkarılan Yusuf'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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