  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Balık tutmak için Körfez’e açılan balıkçı teknede hayatını kaybetti

Hatay’da balık tutmak için İskenderun Körfezi’ne açılan bir kişi, teknede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:31:00 - 2020-05-03 14:35:24
Balık tutmak için Körfez’e açılan balıkçı teknede hayatını kaybetti

Hatay'da, İskenderun Körfezi'nde balık tutarken teknede kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Balıkçı Mehmet Salih Bayraktar (58), arkadaşlarının da bulunduğu tekneyle İskenderun Körfezi'ne açıldıktan bir süre sonra fenalaştı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri, zaman kaybı olmaması için durumu İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bildirdi.

DEGAK-10 Arama Kurtarma ekiplerince tekneye ulaştırılan sağlık ekipleri, Bayraktar'ı müdahaleye rağmen kurtaramadı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bayraktar'ın cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı