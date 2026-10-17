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Dünya Balık tutarken timsah dehşeti! Saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü
Dünya

Balık tutarken timsah dehşeti! Saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Balık tutarken timsah dehşeti! Saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

ABD’nin Florida eyaletinde gölet kıyısında balık avlayan 71 yaşındaki bir kişi, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın hedefi oldu. Korkunç saldırıya uğrayan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

CBS televizyonunun haberine göre, Florida'nın Winter Garden bölgesindeki Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletlerin yer aldığı Dr. Bradford Anıt Parkı'nda timsah saldırısı yaşandı.

71 yaşındaki Steve Hamilton anıt parktaki gölet kenarında balık tuttuğu sırada, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısına uğradı.

Saldırıda Hamilton hayatını kaybetti.

Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, gazetecilere, Hamilton'ın kıyıda durduğu sırada timsahın saldırarak onu suya çektiğini ifade etti.

Mason, "Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil." dedi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasına göre Apopka Gölü, eyalette timsah popülasyonuyla biliniyor.

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