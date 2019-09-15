Balık tüketmenin faydaları nelerdir? Omega 3 nedir? Haftada kaç gün balık yemeliyiz? Balıkta hangi vitaminler var?Hafıza kaybını önlüyor!

Bağışıklık sistemimizi güçlendiren balık tam anlamıyla bir omega 3 deposudur.

Mevsiminde tüketilen B6 B12 E ve A vitaminleri açısından zengin olan balık aynı zamanda tam bir D vitamini ve protein deposudur.

Peki sofralarımızı süsleyen yüksek proteinli bu besin kaynağının faydaları nelerdir?

Balığın sağlığımıza faydaları nedir?

*Bağışıklık sistemini koruyor: Vücud için gerekli olan vitaminler eksik olduğunda direnç azalır. Virüslere karşı savunmasız hale gelen vücud vitamin açısindan zengin olan balığı haftada en az 2 kez tükettiğimizde özellikle gribe ve enfeksiyonlara karşı güçlenir.

*Zeka gelişimine faydalı: Balığın bileşimindeki DHA görme ve beyin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında anne adaylarının bebek gelişimi için bolca balık tüketmesi öneriliyor.

*Kemikleri güçlendiriyor: Kılçıklariyla yenilen küçük balıklar kalsiyum deposu olduğundan kemiklerin güçlenmesini sağlar. Bu sebeple kemik erimesi yaşayan insanların ve kemik gelişiminde olan çocukların bol bol balık tüketmesi öneriliyor.

*Kalp sağlığını koruyor: Balığın içindeki omega3 kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırır.

*Hücreleri onarıyor: Eğer yeterince protein alınmazsa vücut kendini yenileyemeyip yaşlanma süreci başlar. Balık hücrelerin yapıtaşlarını(amino asitlerini) parçalayarak hücrelerin kendilerini yenilemelerini sağlıyor.

*Diyabet riskini azaltıyor: balık insülinin işlevini artırıp diyabet riskini önemli ölçüde azaltıyor.

*Depresyondan koruyor: hemen hemen hepimizin bildiği gibi bazı vitamin eksiklikleri bizleri enerjisiz bırakarak deprosyanla karşı karşıya getiriyor. Vitamin açısından zengin olan balık deprosyana karşı fayda sağlıyor.

*Alzheimer düşmanı: Omega3 yağ asidinin faydalarından biride alzheimer riskini aza indirmesidir. Hafıza kaybını önlemede güçlü bir yere sahip olan balığı haftada en az 2 defa tüketmekte fayda vardır.

Sağlıklı Günler.