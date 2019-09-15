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Balık tüketmenin faydaları nelerdir? Omega 3 nedir? Haftada kaç gün balık yemeliyiz? Balıkta hangi vitaminler var?Hafıza kaybını önlüyor!

Omega3 insan vücudunun oldukca gereksinim duyduğu doymamış yağ asitidir. Vücutta üretilmediğinden omega3 içeren besinlerden elde edilir.

15 Eylül 2019 Pazar 10:27
Balık tüketmenin faydaları nelerdir? Omega 3 nedir? Haftada kaç gün balık yemeliyiz? Balıkta hangi vitaminler var?Hafıza kaybını önlüyor!

Bağışıklık sistemimizi güçlendiren balık tam anlamıyla bir omega 3 deposudur.

Mevsiminde tüketilen B6 B12 E ve A vitaminleri açısından zengin olan balık aynı zamanda tam bir D vitamini ve protein deposudur.

Peki sofralarımızı süsleyen yüksek proteinli bu besin kaynağının faydaları nelerdir?

Balığın sağlığımıza faydaları nedir?

*Bağışıklık sistemini koruyor: Vücud için gerekli olan vitaminler eksik olduğunda direnç azalır. Virüslere karşı savunmasız hale gelen vücud vitamin açısindan zengin olan balığı haftada en az 2 kez tükettiğimizde özellikle gribe ve enfeksiyonlara karşı güçlenir.

*Zeka gelişimine faydalı: Balığın bileşimindeki DHA görme ve beyin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında anne adaylarının bebek gelişimi için bolca balık tüketmesi öneriliyor.

*Kemikleri güçlendiriyor: Kılçıklariyla yenilen küçük balıklar kalsiyum deposu olduğundan kemiklerin güçlenmesini sağlar. Bu sebeple kemik erimesi yaşayan insanların ve kemik gelişiminde olan çocukların bol bol balık tüketmesi öneriliyor.

*Kalp sağlığını koruyor: Balığın içindeki omega3 kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırır.

*Hücreleri onarıyor: Eğer yeterince protein alınmazsa vücut kendini yenileyemeyip yaşlanma süreci başlar. Balık hücrelerin yapıtaşlarını(amino asitlerini) parçalayarak hücrelerin kendilerini yenilemelerini sağlıyor.

*Diyabet riskini azaltıyor: balık insülinin işlevini artırıp diyabet riskini önemli ölçüde azaltıyor.

*Depresyondan koruyor: hemen hemen hepimizin bildiği gibi bazı vitamin eksiklikleri bizleri enerjisiz bırakarak deprosyanla karşı karşıya getiriyor. Vitamin açısından zengin olan balık deprosyana karşı fayda sağlıyor.

*Alzheimer düşmanı: Omega3 yağ asidinin faydalarından biride alzheimer riskini aza indirmesidir. Hafıza kaybını önlemede güçlü bir yere sahip olan balığı haftada en az 2 defa tüketmekte fayda vardır.

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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