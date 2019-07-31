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Balık tüketimi arttıkça göz kuruluğu azalıyor

Op.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
Balık tüketimi arttıkça göz kuruluğu azalıyor

Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, yapılan araştırmalarda Omega 3 alanlarda göz kuruluğu belirtilerinin azaldığına dikkat çekti.


Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Geribeyoğlu, "Omega 3 açısından zengin; somon, sardalya, hamsi, uskumru, levrek, ton balığı gibi balıkların yanı sıra; balık keten tohumu, ceviz, ıspanak gibi besinlerin tüketimi de gözyaşı kalitesini arttırıyor" dedi.


Çevresel ve yapısal faktörlere bağlı olarak görülen göz kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenler hakkında önemli ipuçları veren Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Klimalı ortamlarda bulunan, bilgisayar başında çalışan veya uzun süre araç kullanan kişilerde görülebilen göz kuruluğu, batma, yanma ve yabancı cisim hissiyle kendini belli ediyor. Bu durumda ilaç tedavisinin yanı sıra; kişilerin gözlerini koruyucu önlemler alması da gerekiyor" diye konuştu.


Göz kuruluğunun gözyaşı yapısının bozulmasıyla yaşandığını ve 40 yaşın üzerindekilerle menapoz sonrasında kadınlarda sıklıkla görülen belirten Op. Dr. Geribeyoğlu, şunları söyledi:


"İlaç tedavisine ek olarak, kişisel önlemler de alınmalı. Göz kırpmayı azaltan televizyon, bilgisayar, kitap okuma gibi aktiviteleri yaparken mutlaka ara verilmeli. 1 saat kitap okuyan biri en az 5 dakika gözlerini dinlendirmeli. Bilgisayar ekranı, göz hizasından 10 - 15 derece aşağı olmalı. Böylelikle göz kapak aralığı daha az olduğu için buharlaşma azaltılabilir. Geniş ve bombeli güneş gözlükleri tercih edilmeli. Klima, vantilatör gibi cihazlar ve cam açık şekilde araç kullanmak da göz kuruluğunu tetikliyor."


Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, tedavi olarak hastanın durumuna göre suni gözyaşı, anti enflamatuar ilaçlar ve gözyaşını tutmak için gözyaşı kanallarına tıkaç uygulaması da yapılabildiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
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