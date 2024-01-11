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Ekonomi Balık fiyatlarını görenin ağzı açık kaldı!
Ekonomi

Balık fiyatlarını görenin ağzı açık kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 12:18:00 -
Balık fiyatlarını görenin ağzı açık kaldı!

Marmara'da başlayan kar yağışı ve fırtına balık fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı.

Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava balık tezgahlarını da vurdu. Denizde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar avlanmaya çıkamayınca balık fiyatları yükseldi.

Hafta başından beri soğuk havanın etkisi hissedilmeye başladı. Denizlerde birkaç gündür görülen fırtına nedeniyle balıkçılar avlanmaya çıkmakta zorlandı. Avlanmanın az olması balık fiyatlarını da yükseltti. Geçtiğimiz hafta kilosu 100 liradan satılan hamsi bugün 200 liradan satılıyor. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda tezgahlarda çeşidin olduğu görülse de bolluk olmadığı göze çarptı. Mezgitin kilosu 250 liradan, çinakop 400-500 liradan, tekir 400-500 liradan, istavrit 150 liradan satılıyor.

Fırtınanın balık tezgahlarına olumsuz etkisinin olduğunu aktaran balıkçı Savaş Düzenli, "Marmara'da fırtına olduğu için avlanmada sorunlar yaşandı. Karadaki rüzgar ile denizlerdeki rüzgar çok farklı. Balıkçılar denizlere açılamayınca tezgahlarda bolluk göremedik. Tezgahlarda çeşit var, fakat fiyatlar pahalı. Hamsi geçen hafta 100 lirayken bu hafta 200 liraya kadar çıktı" dedi.

Balıkçı Samet Balyemez ise "Şu an vatandaşlar hamsi, istavrit, çupra ve levreğe talep gösteriyor. Hava şartları nedeniyle geçen hafta olan bolluk bu hafta yok. Havalar soğuyunca balıklar yağlanır, lezzetlenir. Balık tezgahlara az geliyor havaların düzelmesiyle daha çok gelmesini bekliyoruz. Balık bollaştıkça fiyatlar da düşecektir" diye konuştu.

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