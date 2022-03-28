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Ekonomi Balık fiyatlarına zam mı geldi? Hamsi istavrit güncel balık fiyatları
Ekonomi

Balık fiyatlarına zam mı geldi? Hamsi istavrit güncel balık fiyatları

Balık fiyatları neden arttı? Ukrayna'nın Karadeniz'e bıraktığı mayınlar ülkemize kadar ulaştı. Bu gelişmeyle Karadeniz'de balık av yasağı başladı. Peki, güncel balık fiyatları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 11:59:00 -
Balık fiyatlarına zam mı geldi? Hamsi istavrit güncel balık fiyatları

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna, Rusya’ya karşı Karadeniz’e mayın bıraktı. Söz konusu mayınlar ise ülkemiz kıyılarına kadar ulaştı. Bu sebeple balık fiyatlarında bir artış yaşanacağı belirtiliyor. Peki, balık fiyatları ne kadar oldu?

Balık fiyatlarına zam mı geldi? Hamsi istavrit güncel balık fiyatları

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda yaşanan mayın krizinin ardından Karadeniz'de balık avcılığını durdurdu. Balıkçılar ise yaşanan bu durumun fiyatları olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, "Bugünden itibaren fiyatlarda değişiklik illaki olacak. Zaten savaş sebebiyle fiyatlar bir hayli zorlaşmıştı. Ama bizler yine de idare etmeye çalışıyorduk. Şimdi Karadeniz'deki bu yeni gelişmeler dolayısıyla fiyatlar tabii ki de artacak. Çünkü balıkları başka yerlerden temin etmeye çalışacağız. Marmara ve Ege Denizi'nden çiftlik balıklarını tezgahlarımıza getireceğiz. Maalesef bu da fiyatlara yansıyacak. Burada denize çıkamayan Ege'ye ve Marmara Denizine hücum edecek. Orada da ne kadar yapabilecekler belli değil. Yani çok zorlaşacak, hayat zorlaşacak. İnşallah bu sorun çabuk halledilir. Şu anda tezgahlarda çok aşırı bir değişiklik yok. Fark muhakkak olacak ama abartılı olacağını düşünmüyorum. Sebze ve meyveye oranla yine en ucuz en doğal yemek balık" dedi.

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