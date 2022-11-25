Balgamlı öksürük nasıl geçer? Kuşburnu çayı nasıl yapılır? En hızlı öksürük kesici kuşburnu bitkisi! Kuşburnu faydaları

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın görüldüğü bugünlerde küçük büyük herkes bir türlü geçmeyen öksürükten yakınıyor. 2 haftadan fazla süren öksürük şikayetiniz varsa dikkat!

Tüm dünyada kansere bağlı ölümler arasında ilk sırada yer alan akciğer kanseri her yıl yaklaşık 1.8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu kadar büyük bir halk sağlığı problemi olmasının altında ise akciğer kanserinin erken evrede belirti vermemesi yatıyor. Hastaların yüzde 75'ine üçüncü ya da son evrede tanı konulabildiğinden, tedavide başarı yakalanamıyor. Beyaz veya gri renkli balgam şikâyeti çoğunlukla gripal infeksiyonların belirtisidir. Astım hastaları da az miktarda, zor çıkan şeffaf beyaz renkte balgam çıkarırlar. Kanlı balgam, önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu noktada beslenmek çok önemlidir.

Akciğerde Balgam Birikmesi Belirtileri

Balgamlı öksürük,

Hırıltılı solunum,

Köpüklü balgam,

Yutkunurken boğazda balgam hissi,

Öksürmeden kaynaklanan boğaz tahrişi,

Göğüs ağrısı,

Nefes darlığı.

Kuşburnu çayı öksürüğe iyi gelir mi?

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Gribal hastalıklara ve öksürüğe karşı destek niteliği görür.

Kuşburnu bitkisi nedir?

Kuşburnu Avrupa, kuzeybatı Afrika ve Batı Asya'da yetişen bir tür bitki. İçi tüylüdür ve çok sayıda tohumu vardır. Sonbaharda olgunlaşır. C vitamini açısından dünyanın en zengin meyvesidir. Limondan 60 kat daha fazla C vitamini içerir. Taze olarak tüketildiği gibi kurutularak da kullanılır. Çayı ve marmelatı yapılır.

Kuru öksürüğe neden olan akut ve kronik öksürük nedenleri vardır.

Balgamlı öksürük, balgam adı verilen koyu kıvamlı ve sarımsı, yeşilimsi renkte olan balgamın öksürük sırasında ağza gelmesi durumudur. Balgamlı öksürük özellikle soğuk kışın meydana gelen ve solunum yollarında oluşan bir durumdur. Balgamlı öksürük yaş öksürük olarak da bilinir.

En Hızlı Öksürük Kesici Yöntemler Nelerdir? Balgamlı öksürük nasıl geçer?

Bir kaşık bal ve bir kaşık zencefil bunun için yeterli olacaktır. Öksürük için birebir çare olan ballı zencefil tüketmek iyi bir tedavi yöntemi olacaktır. Karabiber ve balı karıştırarak da öksürüğünüzü geçirebilirsiniz.

-Bol sıvı tüketmeleri önerilir.

-Limonlu-ballı ılık suyun ayrıca boğazı rahatlatıcı etkisi vardır.

-Ananasın öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir.

-Nane çayı içmek ve buharını teneffüs etmek üst solunum yollarını rahatlatabilir

En hızlı öksürük kesici: Kuşburnu faydaları Saraçoğlu

Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle üzerinden durulan bir konudur. Saraçoğlu kuşburnu çayının faydalarını şu şekilde sıralamaktadır; romatizma şikâyeti olanların ağrılarını keser, C vitamini açısından zengindir, kan temizliği yapar, kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olurken iyi kolesterolü de yükseltir.

Kuşburnu çayı: Öksürük için en yararlı meyvedir.

Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kurutulmuş kuşburnunu yıkayarak, bir su bardağına 2 veya 3 çay kaşığı kadar ekleyerek ocakta 10-15 dakika kaynatabilirsiniz. Kaynatma aşamasından sonra ocağın altı kapatılarak demlenmeye bırakılır. Dilerseniz kuşburnu meyvesinin yapraklarını da çayınıza ilave edebilirsiniz.

Kuşburnuyu, ağzı kapalı bir çaydanlıkta suda kaynatın. Ocaktan alındıktan sonra içine ekinezya ve kabuk tarçın ekleyin. Ağzı kapalı olarak 10-15 dakika demlendikten sonra süzüp servis edin.

Kuşburnu çayının faydaları

Halk arasında en çok sevilen bitki çaylarından biri kuşburnu çayıdır. Özellikle kış aylarında çoğu kişi tarafından tüketilen kuşburnu çayı aynı zamanda idrar söktürücü etkiye sahip olduğundan vücuttan ödem atma, idrar yolu enfeksiyonlarından korunma gibi faydaları da beraberinde getirir.

Taze kuşburnu nasıl tüketilir?



Kuşburnu, taze olarak ya da kurutularak kullanılır. Yaygın olarak çay formunda tüketilen kuşburnu ile reçel, marmelat, ezme, şurup ve pekmez yapılabilir.

Taze kuşburnu çayı

Kuşburnu çayını kurutulmuş kuşburnu ile yapabileceğiniz gibi taze kuşburnu kullanarak da yapabilirsiniz. Taze kuşburnu çayını da aynı şekilde 10-15 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde kaynatıp, kaynattıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirip, sıcak olarak içebilirsiniz.

Hazır kuşburnu çayı tarifi

Kuşburnu çayı için 3 çay kaşığı kurutulmuş kuşburnu ve 1 su bardağı su yeterlidir. Bir cezveye ya da tencereye 1 su bardağı su ekleyin ve kaynayan suya 3 çay kaşığı kurutulmuş kuşburnu ekleyip 10- 15 dakika daha kaynamaya bırakın. Daha sonra kuşburnu çayını ocaktan alarak 5-10 dakika dinlenmeye bırakın.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, tüketicinin cebini yakmasına rağmen sağlık için tercih edilmeye devam ediliyor.

Balgamlı öksürük nasıl geçer?

Sıcak suyla duş alırken 5-10 dakika buharı soluyabilir ve bir kâse sıcak suyun içine nane ya da okaliptüs yağı damlatarak derin nefesler alabilirsiniz. Bir bardak ılık su içine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek içebilirsiniz. Limon yüksek C vitamini içeriğinin yanı sıra çok da iyi bir balgam sökücüdür.

Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır:

Bol sıvı tüketin.

Pastil içerek boğazın yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Sıcak bitki çayları için.

Bal, pekmez, zeytinyağı boğazdaki tahrişi önler.

Sıcak bir duş alın.

Odanızı havalandırın.

Parfüm ve spreylerden uzun durun.

Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Kuru öksürüğe neden olan akut ve kronik öksürük nedenleri vardır.

Bol sıvı tüketmeleri önerilir.

Limonlu-ballı ılık suyun ayrıca boğazı rahatlatıcı etkisi vardır.

Ananasın öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir.

Nane çayı içmek ve buharını teneffüs etmek üst solunum yollarını rahatlatabilir.

Kuşburnu pekmezi, zengin vitamin ve minerallere sahip olması sebebiyle kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bolca tüketilmesi önerilmekte.

Boğazda yapışkan balgam neden olur?

Bunlardan en yaygın neden; soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sisteminin verdiği tepkidir.

Boğazımda balgam var gitmiyor? En etkili ve ispatlanmış doğal balgam söktürücü tarifler ve yöntemler şunlardır:

Elma Sirkesi. Elma sirkesi, genellikle doğal bir tıkanıklık giderici olarak kullanılır.

Nane Yağı

Okaliptüs Yağı

Tuzlu Su Gargarası

Zencefil.

Sarımsak.

Zerdeçal.

Nemlendirici.

Genizdeki balgam nasıl çıkar?

Bol bol su içerek katılaşan balgamın yumuşayıp atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Sıcak suyla duş alırken 5-10 dakika buharı soluyabilir ve bir kâse sıcak suyun içine nane ya da okaliptüs yağı damlatarak derin nefesler alabilirsiniz. Bir bardak ılık su içine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek içebilirsiniz.

Kuşburnu çayı zayıflatır mı?

Kuşburnu çayı zayıflamaya yardımcı olur fakat aldığınız ve harcadığınız kalori miktarı da oldukça önemlidir.

Kuşburnu çayı nasıl zayıflatır?



Kuşburnu çayı tüketildiğinde vücuttan fazla tuzun ve suyun atılmasına yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi sağlar. Diyet ve egzersiz programlarının yanı sıra kullanıldığında sağlıklı bir şeklide zayıflamanıza yardımcı olabilir.

Kuşburnu çayı Zararları

Kuşburnu kullanmadan önce sağlık uzmanınızla konuşun. Çünkü belirli tıbbi rahatlıklarınız varsa kuşburnu kullanamayabilirsiniz. Bu rahatsızlıklardan bazıları: Orak hücre hastalığı, Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği, Diyabet, Demir eksikliği veya hemokromatoz gibi bir demir depolama hastalığı, Anemidir. Hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa, önce doktorunuzla konuşmadan kuşburnu almayın. Kuşburnunun doğmamış bir bebeğe zararlı olup olmayacağı bilinmiyor.