Orjinal çin böreği tarifi nasıl yapılır? Sebzeli çin böreği yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları

Muhteşem Çin Böreği Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yufka

İç harcı için;

1 adet kabak

1 adet kırmızı sivri biber

2 adet yeşil sivri biber

1 adet sarı biber

1 adet havuç

2 su bardağı lahana

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Galeta unu

1 adet yumurta

Muhteşem Çin Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

İç malzemelerin hepsini uzun uzun doğrayın. Ardından tavaya az yağ koyarak; sırasıyla havuç, kabak, sivri biberler ve lahanayı ekleyip, güzelce yumuşayana kadar çevirin. Tuzunu ve nar ekşisini ekleyip, soğumaya bırakın. Tek kat 1 yufka alın ve 8’e bölün. Her bir parçaya harçtan koyup, sigara böreği gibi sarın. İlk olarak yumurtaya, sonra galeta ununa batırıp, yağda kızartın. Afiyet olsun.

Püf noktaları

Kızartmanın ağır olacağını düşünenler, börekleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında da pişirebilirler.

İlginizi çekebilir → Yumurta dolması tarifi, nasıl yapılır? Yumurta dolması hangi yörenin? Yumurta dolmasının malzemeleri neler? → TIKLAYINIZ