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Kadın - Aile Fazla yağlardan kurtulun! Ev yapımı detoks sayesinde düz bir karına sahip olun
Kadın - Aile

Fazla yağlardan kurtulun! Ev yapımı detoks sayesinde düz bir karına sahip olun

İnsanlar vücutlarını temizlemek ve kilo vermek için her türlü aromalı detoks suyunu denerler. Harika görünmelerine rağmen, bu şişelenmiş sular yapay tatlandırıcılar ile doludur.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 23:56:00 - 2022-10-18 00:00:47
Fazla yağlardan kurtulun! Ev yapımı detoks sayesinde düz bir karına sahip olun

Yapmanız gereken sadece harfi harfine uygulamak. Aromalı suları satın almayı bırakın! Hem birikim yapabilirsiniz hem de kendi sağlıklı aromalı detoks suyunuzu evde yapın. Bu inanılmaz ev yapımı aromalı detoks suyu doğal malzemeler kullanılarak yapılmış ve vücudun temizlenmesini sağlamanın yanı sıra incelmenize de yardımcı olur.

Ev yapımı detoks suyunu hazırlamak için gerekenler:

  • 12 adet nane yaprağı
  • 1 adet limon
  • 1 adet salatalık
  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş Zencefil
  • 2 L filtrelenmiş su

Yapılması gerekenler:

Salatalık ve limonu güzelce yıkayın. Kabuklarını soymayın. Yıkadıktan sonra, dilimleyin ve bir kavanozun içerisine koyun. Nane yapraklarını yıkayın ve onları da kavanoza ekleyin.

Rendelenmiş zencefili de ekleyin. Suyu da kavanozun içerisine ekleyin ve buzdolabında 8 saat bekletin. Tüm antioksidanların ve besin maddelerinin suya geçmesini sağlamak için ara sıra karıştırın. 8 saat sonunda hazır! Her gün içebilirsiniz!  Tadını çıkarın!

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