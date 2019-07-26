Balçova’da kadına hizmette sınır yok

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kadınların sosyal ve ekonomik alanda daha güçlü olmaları için projelerini ardı ardına hayata geçiriyor. İlçede, kadınlara yeni spor alanlarından sonra şimdi de semtevi satış merkezi yapılıyor.

Ev kadınlarının ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmeleri için Balçova’da kurularak tüm Türkiye’ye örnek olan semtevleri, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçenin 7 mahallesinde kurulu olan semtevlerinde ürün üreten kadınların sürekli satış yapmaları için bir satış merkezi yaptırıyor. Balçova’nın en gözde bölgesinde yapılan satış merkezi kadınların, yılın 12 ayı ürettikleri ürünleri satabileceği ifade edildi.

Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasiye ve gelişmişlik seviyesine ulaşmasının en önemli koşulunun kadınların güçlenmesi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Kadın; ekonomik, siyasal ve sosyal alanda güçlü olursa yetiştirdiği bireylerde güçlü olur. Biz bu yüzden semtevlerini çok önemsiyoruz. Kadınlarımız ücretsiz kurslar ve malzeme desteği ile ürünler üretiyor. Bunları değişik fuar ve organizasyonlar ile satışa çıkarıyorduk. Artık yeni bir Satış Merkezimiz oldu. Kısa süre içinde hizmete açacağımız bu satış merkezi ile Balçovalı Kadınlar daha çok üreterek daha çok kazanacak. Bunun yanında sportif ve sosyal alanda kadınlarımızı güçlendirecek projelerimizi de tek tek hayata geçiriyoruz" dedi.

Balçova’daki sadece kadınlara değil tüm dezavantajlı vatandaşlara özel önem verdiklerini ifade eden Fatma Çalkaya, şöyle devam etti:

"Engellilerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız ve ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlara var olan hizmetlerin anında yeni imkanlar sunacak hizmetlerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Çetin Emeç Mahallemizde kadınlara bir spor merkezi açtık. Kültür merkezimiz, kreşimiz ve cemevi kısa süre içinde tamamlanacak. Yeni öğretim yılına hazır olacak şekilde okullarımızdaki eksiklikleri belirliyoruz; Ayrıca üniversiteyi kazanan veya mezun olan gençlerimiz için yaptığımız çalışmalar var."