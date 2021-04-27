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Gündem Balbay'dan skandal sözler: Teröristleri eğittik
Gündem

Balbay'dan skandal sözler: Teröristleri eğittik

Canlı yayında Eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'yi teröristleri eğitmekle suçlayarak bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 04:38:00 -

Habertürk ekranlarında skandal bir konuşma gerçekleşti. Eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay, "ABD ve Türkiye bir olup Suriye'de eğit donat anlaşması yaptı. Suriye'nin teröristlerini alıp Türkiye'de eğittik." dedi.

Bu sözler üzerine Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Türkiye teröristleri eğitmiştir diyemezseniz." diyerek tepki gösterdi.

Balbay, "Türkiye'nin eğittiği insanlar Suriye'ye gidip terör örgütüne katıldılar." dedi.

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Yorumlar

Absül

Bunlar iftıra bile atarlar
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CHDPKK

Balbay kendini anlatıyor
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