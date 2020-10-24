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Gündem Balbay yıldırım hızında çark etti
Gündem

Balbay yıldırım hızında çark etti

Mustafa Balbay katıldığı televizyon programında, "Müslümanlar dinlerini en iyi Danimarka'da yaşıyor." deyince konuklardan hukukçu Mücahit Birinci bunun doğru olmadığını söyledi. Ardından çark eden Balbay sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:02:00 -

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Mustafa Balbay, "Türkiye'den İslam dünyasından neden milyonlarca insan umudu Avrupa'da arıyor. Yapılan bir ankete bir Müslüman dinini Danimarka'da iyi yaşıyorum diyor. Neden Almanya'da 5-6 milyon Müslüman var. Cebelitarık neden bir Müslüman mezarlığı." deyince sonrası Hukukçu Mücahit Birinci araya girip Müslümanların dinini Avrupa'da iyi yaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Balbay araya girerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek çark etti.

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