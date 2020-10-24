Balbay yıldırım hızında çark etti

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Mustafa Balbay, "Türkiye'den İslam dünyasından neden milyonlarca insan umudu Avrupa'da arıyor. Yapılan bir ankete bir Müslüman dinini Danimarka'da iyi yaşıyorum diyor. Neden Almanya'da 5-6 milyon Müslüman var. Cebelitarık neden bir Müslüman mezarlığı." deyince sonrası Hukukçu Mücahit Birinci araya girip Müslümanların dinini Avrupa'da iyi yaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Balbay araya girerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek çark etti.