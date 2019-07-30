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Balaban içmelerine yoğun ilgi

Darende’nin Balaban Mahallesinde bulunan içmeler, şifa bekleyen vatandaşların akınına uğruyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:50
Balaban içmelerine yoğun ilgi

Darende’nin Balaban Mahallesinde bulunan içmeler, şifa bekleyen vatandaşların akınına uğruyor.


Darende Belediyesi sosyal tesisleri olarak hizmet veren içmecelerde park alanı, konaklama yerleri ile beş yıldızlı oteli aratmayacak konfora sahip. 4 yıldır Balaban İçmelerinde görev yapan Murat Gökce, binlerce vatandaşın şifa aramak için tesislerine geldiğini belirterek “Beş yıldızlı otelleri aratmayacak konaklama tesisimizde park alanı, piknik alanı ile vatandaşlarımıza hizmete devam ediyoruz. Belediye Başkanı İsa Özkan’da insan sağlığına faydalı olduğu tescillenen Balaban içmecelerine çok önem veriyor ve daha fazla vatandaşımızın faydalanması için çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu.


Özellikle Malatya dışından bir çok vatandaşın ziyaret ettiği tesise gelenlerden biri olan Hasan Yavuzcan, Ankara’dan Malatya’ya geldiğini belirterek, ‘Sedef hastalığım vardı, bir çok hastanelerde şifa aradım ama nafile.Balaban içmelerini bir dostum anlattı ve bende buraya geldim. Allah’a şükür hastalığım geçmek üzere. Balaban içmecelerinin insanlara şifa dağıttığı gerçeğini gördüm” dedi.


İstanbul’dan Balaban içmecelerine gelen Osman Yıldırım isimli vatandaş ise ‘Burası şifa merkezi. Böbrek ve sedef hastalarına tavsiye ediyorum. Bende böbrek taşı var üç gündür buradayım ve çok faydasını gördüm. Buradaki şifalı su böbrek taşını eritiyor, ağrısız tedavi görüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:50
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