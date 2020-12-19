Bal sarımsak faydalı mı? | Bal sarımsak kürü nasıl hazırlanır?

Sarımsak bal karışımı neye yarar? | Sarımsak dünyadaki en güçlü antibiyotik olarak gösteriliyor. Uzmanlar ölçülü tüketildiğinde sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirmede etkisi olduğunu belirtiyor. Ancak fazla tüketildiğinde sarımsak tansiyon sorunlarına yol açıyor. Son dönemde pek çok kişi sarımsak bal kürünün nasıl hazırlandığını, ne için kullanıldığını araştırmaya başladı. Peki, sarımsak bal karışımı niye yenir?

Bal sarımsak faydalı mı? | Sarımsak bal ne için kullanılır?

Yapılan bilimsel çalışmalar dünyadaki en güçlü antibiyotiğin sarımsak olduğunu ortaya koymuştur. Uzmanlar her gün bir iki diş sarımsak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak sarımsak pişince etkisini azaltıyor. Bu sebeple çiğ tüketilmesi gerekiyor. Ancak kokusu sebebiyle pek çok kişi sarımsağı bu şekilde yemek istemiyor. Uzmanlar sarımsak ve balın karıştırılarak tüketilebileceğini böylelikle koku sorunu olmayacağını belirtiyor.

Sarımsak ve bal birleştirildiğinde vücuttaki kan akışını dengeler.

Yüksek tansiyonu engelleyen bal sarımsak karışımı aynı zamanda kalp hastalıklarını önler.

Sarımsak bal karışımı kötü kolesterolü engeller.

İçerdiği vitamin ve minarellerle sarımsak bal karışı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bal ve sarımsak karışımı öksürüğün iyileşmesi için son derece önemlidir.

Grip, soğuk algınlığı gibi sorunları önleme konusunda bal sarımsak ikilisi son derece önemlidir.

Bal sarımsak kürü nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

10 diş sarımsak

1 su bardağı su

10 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın. Ardından bal ve sarımsağı bir kavanozda karıştırın. Kavanozun ağzını kapatın ve karanlık bir yerde bir hafta bekletin. Bir haftanın ardından ballı sarımsaklı karışımı tüketmeye başlayabilirsiniz.

Sarımsak bal nasıl yenir?

Her sabah 1 yemek kaşığı ballı sarımsaklı karışımı yiyebilirsiniz. Ağır geleceğini düşünüyorsanız bir yemek kaşığı ballı sarımsaklı karışımı ılık suda açıp, içebilirsiniz. Bu karışımı 7 gün boyunca tükettikten sonra 1,5 hafta ara vermeniz gerekiyor. Ardından tekrar 7 gün boyunca kürü yapabilirsiniz.