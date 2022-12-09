Bal ile uygulama cildin elastikiyetini artırıyor! Karar verin: Kırışıklığa bal maskesi yapın! Balın yüze faydaları

Bazı dönemlerde soğuk havaların cilde zararları vardır. Cildinizi seviyor musunuz? Gerçek şu ki; herkes sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmak ve cildini sevebilmek ister. Ancak dış etkenlere maruz kaldıkça ve yaş ilerledikçe, cildimiz yıpranıyor, lekeleniyor ve değişiyor. Yaşlanmanın önüne geçemeseniz de, daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlamak için pratik cilt bakım tüyoları uygulayabilirsiniz. Bal uygulama en iyi fikir olabilir...

Balın yüze faydaları

B vitamini bakımından zengin olan bal, cilde parlaklık verir. İçerdiği enzimler sayesinde doğal bir nemlendirici olarak görülen bal, kuru ciltlerin nemlenmesine yardımcı olarak cildi yumuşatır. Ciltteki aşırı yağlanmaya etki eden bal sivilce ve akne sorunlarına da birebir çözüm sağlamaktadır.

Kırışıklık için bal maskesi

Bir kaseye ayırdığınız yumurta aklarını iyice çırparak köpürtün. Ardından içine iki yemek kaşığı balı ekleyin. İki malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra maskeniz hazır. Bu maskeyi yüzünüze ve özellikle kaz ayaklarının olduğu bölgeye iyice yedirin.

Sade bal yüze sürülür mü?

- Yüze uygulanan bal maskeleri, B vitamini bakımından zengin olan bal sayesinde cilde parlaklık verir. - Bal cildi nemlendirirken cildin doğal bir parlaklık kazanmasına da yardımcı olur. - Tek başına kullanılacağı gibi farklı doğal ürünlerle de birleştirilerek etkisi artırılabilir. Son zamanlarda artan sahte bal üretimi girişimlerinin önüne geçebilmek için üretim ve ambalaj işletmeleri başlatıldı. Yine de siz siz olun organik bal olduğundan emin olun.

Lekeler için bal maskesi

Ciltteki lekelerden kurtulmak için kullanılabilecek maskenin tarifi ise şöyledir: 2 çay kaşığı bal. 1 çay kaşığı limon. İkisi karıştırıldıktan sonra lekelere yoğunlaşmak suretiyle bu maske tüm yüze sürülür. 20 dakikanın ardından ise su ile durulanır.

Siyah nokta için bal maskesi

1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırıp bir tencerede ısıtın. Daha sonra ılıması için oda sıcaklığında bekletin. Uygun bir sıcaklığa geldiğinde siyah nokta bölgelerine uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Daha sonra maskeyi nazikçe soyun ve cildinizi bol suyla durulayın.

Soğuk havanın cilde duyunca şaşıracağınız zararları

Soğuk ve rüzgarlı havalar ciltteki nem oranını azaltıp cildin kurumasına yol açar. Cilt kuruluğu ise, özellikle yüz ve göz çevresinin yaşlı görünmesine neden olur.

Soğuk Hava Cildi Yaşlandırıyor.

Cilt Rengini Solgunlaştırır.

Egzama, Sedef Gibi Hastalıkları Tetikler.