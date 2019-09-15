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Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü

Bakü Türk Şehitliği'nde tören, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde konser düzenlendi

15 Eylül 2019 Pazar 12:43
Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 101. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kıbrıs Savaşı gazileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Özoral, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Özoral ve beraberindekiler daha sonra Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

Törenin ardından katılımcılar, Bakü Büyükelçiliğine geçerek burada düzenlenen konseri izledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı bando ve müzik grubunun sahne aldığı konserde katılımcılar, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla marş ve şarkılara eşlik etti.

- Kafkas İslam Ordusu

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma, iki devlet arasında siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane ilişkiler kurulmasını öngörüyordu. Azerbaycan, anlaşmanın 4. maddesi uyarısınca Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Filistin Cephesi'nden getirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi. Gence'ye ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı.

Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen ordu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı. Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede bin 130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Gobustan, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu askerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:43
  1. Bakü
  2. Kafkas İslam Ordusu
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  4. tören

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