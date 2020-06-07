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Aktüel

Bakü’deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Özefagus kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye’de tedavi olmak istemesi üzerine ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 20:24:20 -
Bakü’deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Özefagus kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye’de tedavi olmak istemesi üzerine ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.


Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşayan 51 yaşındaki Telat Vargün isimli Türk vatandaşına Özefagus Kanseri teşhisi kondu. Telat Vargün, Türkiye’de tedavi olmak istediğini belirtmesi üzerine ambulans uçak Bakü’ye doğru havalandı. Özefagus Kanseri olan Telat Vargün TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Telat Vargün’ü taşıyan ambulans uçak akşam saat 19.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline indi. Burada ambulansa alınan Telat Vargün, tedavi olmak üzere Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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