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Yemek Tarifleri Baklava şerbeti nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Baklava şerbeti nasıl yapılır?

Baklava şerbeti gerekli malzemeler | Ramazan bayramı için evlerinde baklava açacak olanlar 1 tepsi için ne kadar şerbet yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, 1 tepsi baklava için şerbet ölçüleri nelerdir? Baklava şerbeti püf noktası

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:39:00 -
Baklava şerbeti nasıl yapılır?

Bayramların olmazsa olmaz lezzetleri arasındadır baklava… Baklava hamuru kadar şerbeti de son derece önemlidir. Baklava açma hazırlıklarına başlayanlar şerbet için tam ölçünün ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 1 tepsi baklava için ne kadar şerbet lazım?

Baklava şerbeti tarifi

Malzemeler:

  • 4 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Baklava şerbeti nasıl yapılır?

Baklava hamurunu açmaya başlamadan önce şerbeti hazırlamanız son derece önemli. Sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbetin gezdirilmesi gerekiyor.

Bir tencereye 5 bu bardağı su ve 4 su bardağı şekeri alıp kaynamaya bırakın.

Şeker eridikten 15 dakika sonra limon suyunu ekleyin.

Limonu ekledikten 5 dakika sonra ise ocağın altını kapatın.

Şimdiden kolay gelsin.

Ev baklavası tarifi
Ev baklavası tarifi

Yemek Tarifleri

Ev baklavası tarifi

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