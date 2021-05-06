Bayramların olmazsa olmaz lezzetleri arasındadır baklava… Baklava hamuru kadar şerbeti de son derece önemlidir. Baklava açma hazırlıklarına başlayanlar şerbet için tam ölçünün ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 1 tepsi baklava için ne kadar şerbet lazım?

Baklava şerbeti tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Baklava şerbeti nasıl yapılır?

Baklava hamurunu açmaya başlamadan önce şerbeti hazırlamanız son derece önemli. Sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbetin gezdirilmesi gerekiyor.

Bir tencereye 5 bu bardağı su ve 4 su bardağı şekeri alıp kaynamaya bırakın.

Şeker eridikten 15 dakika sonra limon suyunu ekleyin.

Limonu ekledikten 5 dakika sonra ise ocağın altını kapatın.

Şimdiden kolay gelsin.