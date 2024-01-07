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Yerel Bakkal yangını korkuttu
Yerel

Bakkal yangını korkuttu

Yeniakit Publisher
2024-01-07 08:59:00 -
Bakkal yangını korkuttu

Adıyaman'da bir bakkalda çıkan yangın kontrol altına alınırken mahalleli büyük korku yaşadı.

Yangın, Fatih Mahallesi 2217 sokakta bulunan bakkalda meydana geldi. Abdurrahman İlhan’a ait bakkalın önünde bulunan odun sobasından çıktığı tahmin edilen yangın, geçe geç saatte çıktı. Mahalle sakinlerinin alevleri fark etmesiyle, olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında işyerinde 20-30 bin TL değerinde maddi hasar meydan geldiği ve işyerinin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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