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Yerel Bakırköy’deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Yerel

Bakırköy’deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 06:56:00 -
Bakırköy’deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bakırköy’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kennedy Caddesi'nde Eminönü yönünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, park halindeki 34 COT 750 plakalı otomobil ile 2 diğer otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ters döndü.

Takla atan aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edilen otomobilin sürücü ile diğer 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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