Bakırköy’deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Bakırköy’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kennedy Caddesi'nde Eminönü yönünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, park halindeki 34 COT 750 plakalı otomobil ile 2 diğer otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ters döndü.
Takla atan aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edilen otomobilin sürücü ile diğer 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.