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Ekonomi Bakırköy'de feci kaza! 4 ölü var
Ekonomi

Bakırköy'de feci kaza! 4 ölü var

Yeniakit Publisher
2024-03-11 21:00:00 -

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde köprüye çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Bakırköy’de köprüye çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, tır şoförü gözaltına alındı.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan tır, alçak olan köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, tır şoförü olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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