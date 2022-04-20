Bakırköy sular ne zaman gelecek? İSKİ sular kaçta gelir Üsküdar Esenyurt Ümraniye
20 Nisan Çarşamba günü İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Söz konusu ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İSKİ sular kaçta gelir?
İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman ise bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. 20 Nisan Çarşamba günü ise İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri mevcut. Bu sebeple pek çok kişi “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular kaçta gelir?
Bakırköy sular ne zaman gelecek? İSKİ sular kaçta gelir Üsküdar Esenyurt Ümraniye
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Basınköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Tomtom Mah,Asmalı Mescit Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2022 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah,İnönü Mah,Koza Mah,Ardıçlı Mah,Aşık Veysel Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Esenyurt Terfi Yeterli Su Alamadığından Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir
Başlama Tarihi : 20.04.2022 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Şemsipaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2022 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.