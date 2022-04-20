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Yaşam Bakırköy sular ne zaman gelecek? İSKİ sular kaçta gelir Üsküdar Esenyurt Ümraniye
Yaşam

Bakırköy sular ne zaman gelecek? İSKİ sular kaçta gelir Üsküdar Esenyurt Ümraniye

20 Nisan Çarşamba günü İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Söz konusu ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İSKİ sular kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-04-20 11:25:00 -
Bakırköy sular ne zaman gelecek? İSKİ sular kaçta gelir Üsküdar Esenyurt Ümraniye

İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman ise bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. 20 Nisan Çarşamba günü ise İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri mevcut. Bu sebeple pek çok kişi “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular kaçta gelir?

Bakırköy sular ne zaman gelecek? İSKİ sular kaçta gelir Üsküdar Esenyurt Ümraniye

İlçe        :              Bakırköy

Etkilenen Mahalleler      :              Basınköy Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               20.04.2022 08:50

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              Tomtom Mah,Asmalı Mescit Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               20.04.2022 10:11

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler      :              Örnek Mah,İnönü Mah,Koza Mah,Ardıçlı Mah,Aşık Veysel Mah

Arıza Sebebi      :               Enerji Kesintisi

Açıklama             :               Şahintepe Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Esenyurt Terfi Yeterli Su Alamadığından Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir

Başlama Tarihi   :               20.04.2022 10:36

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler      :              Şemsipaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               20.04.2022 08:56

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              Yukarı Dudullu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               20.04.2022 09:36

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              Kirazlıtepe Mah,Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               20.04.2022 10:29

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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