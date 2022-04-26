Bakırköy sular kaçta gelecek 26 Nisan Salı | İstanbul su kesintileri güncel
İstanbul sular ne zaman gelir? 26 Nisan Salı günü İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple su kesintilerin olduğu bölgelerde yaşayanlar, kesintilerin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular kaçta gelir? İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Arnavutköy sular ne zaman gelecek?
Bakırköy, Başakşehir, Şişli gibi İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceği ise merak konusu.
Bakırköy sular kaçta gelecek 26 Nisan Salı | İstanbul su kesintileri güncel
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 26.04.2022 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Bakırköy Şenlikköy İsale Hattında Debimetre Değişimi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir
Başlama Tarihi : 26.04.2022 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.04.2022 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah,Öğümce Mah,Paşamandıra Mah,Bozhane Mah,Göllü Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Cumhuriyet-Riva 400Mm İsale Hattının Boru Köprüsündeki Arızası Sebebiyle Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 26.04.2022 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı Tesis İçi Enerji Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 26.04.2022 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.