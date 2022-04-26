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Yaşam Bakırköy sular kaçta gelecek 26 Nisan Salı | İstanbul su kesintileri güncel
Yaşam

Bakırköy sular kaçta gelecek 26 Nisan Salı | İstanbul su kesintileri güncel

İstanbul sular ne zaman gelir? 26 Nisan Salı günü İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple su kesintilerin olduğu bölgelerde yaşayanlar, kesintilerin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular kaçta gelir? İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Arnavutköy sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-26 10:49:00 -
Bakırköy sular kaçta gelecek 26 Nisan Salı | İstanbul su kesintileri güncel

Bakırköy, Başakşehir, Şişli gibi İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceği ise merak konusu.

Bakırköy sular kaçta gelecek 26 Nisan Salı | İstanbul su kesintileri güncel

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Mustafa Kemal Paşa Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi   :               26.04.2022 09:49

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bakırköy

Etkilenen Mahalleler      :              Şenlikköy Mah

Arıza Sebebi      :               Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi

Açıklama             :               Bakırköy Şenlikköy İsale Hattında Debimetre Değişimi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir

Başlama Tarihi   :               26.04.2022 10:27

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              İkitelli Osb

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.04.2022 10:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Riva Mah,Öğümce Mah,Paşamandıra Mah,Bozhane Mah,Göllü Mah

Arıza Sebebi      :               400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Cumhuriyet-Riva 400Mm İsale Hattının Boru Köprüsündeki Arızası Sebebiyle Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               26.04.2022 08:56

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah

Arıza Sebebi      :               Terfi Merkezi Arızası

Açıklama             :               Kağıthane Eskı Terfı Merkezı Tesis İçi Enerji Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi   :               26.04.2022 10:20

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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