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Aktüel

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Erzurum’un Tortum ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:13:19 -
Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Erzurum’un Tortum ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 4 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tortum İlçesi Kapıkaya Mahallesinde, gece yarısında meydana gelen “Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı’’ yapan S.E., C.Y., H.Y. ve İ.G isimli şahıslar Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.


Olay yerinde yapılan incelemede, 300 metre bakır kablo, 2 adet demir kesme makası ve 1 adet direk tırmanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

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