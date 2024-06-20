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Yerel Bakın televizyonun içine ne saklamışlar!
Yerel

Bakın televizyonun içine ne saklamışlar!

Yeniakit Publisher
2024-06-20 08:41:00 -
Bakın televizyonun içine ne saklamışlar!

Türkiye’ye gelen bir minibüste, televizyon içerisine gizlenmiş 340 bin dolar yakalandı.

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo sınır kapısında, Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen bir minibüste, televizyon içerisine gizlenmiş 340 bin dolar yakalandı.

Ukraynalı şoförün kullandığı, içerisinde 7 yolcunun bulunduğu minibüsün gümrük kontrolünde ilginç bir olay yaşandı. Minibüstekiler, beyan edecekleri nakit taşımadıklarını söyledi. Bulgar gümrük memurları, yolcu bölmesindeki televizyonun içerisindeki fabrika boşluğunda 340 bin ABD doları saklandığı tespit etti.

Ele geçirilen 340 bin Amerikan dolarına el konulurken, olayla ilgili Haskovo-Bölge Dairesi-Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma başlatıldı.

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