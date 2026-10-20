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Gündem O başkanların, o imamın orada işi ne? Rezil mağazaya dualı açılışa öfke
Gündem

O başkanların, o imamın orada işi ne? Rezil mağazaya dualı açılışa öfke

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Temmuz ayında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin cami imamının duasıyla açılması rezaleti hafızalardaki yerini korurken bu defa da Çorum’un Alaca ilçesinde bir rezillik sergilendi. İlçede fantezi iç giyim üzerine hizmet verecek olan bir mağazanın ilçe protokolünün de katıldığı bir törenle dualar eşliğinde açılması kamuoyunda büyük tepki çekti.

Çorum’un Alaca ilçesinde fantezi kadın iç giyim ürünlerinin satılacağı mağazanın açılışına Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Odabaş, Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir, işletme sahibi Çiğdem Yılmaz, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

O BAŞKANLARIN O AÇILIŞTA İŞİ NE?

Dualar edildikten sonra açılış kurdelesi Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi. Katılımcılar, işletme sahibi Çiğdem Yılmaz'a bol ve bereketli kazançlar dileyerek yeni iş yerinin ilçenin ticari yaşamına katkı sağlaması temennisinde bulundu. Ahlaki değerlerle örtüşmeyen, erotizm izleri taşıyan bir mağazanın açılışına AK Partili ve MHP’li isimlerin katılması büyük tepki çekerken, skandal mağazanın, imamın ettiği dua ile hizmete girmesi infiale yol açtı.

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Yorumlar

Doğrusu

Hamdolsun ruhlarını parayla satanlarımız çoğaldı

Vedat 66

Bu Ak Partili Ve MHP li Kişilerin Derhal Görevden Alınması Lazım. Böyle Ahlaki Ve Milli Değerlerimizi Önemsemeyen Cumhur İttifakının Elemanları Sayın Cumhur Başkanımıza Başbuğumuza Ve Aziz Türkiyeli Müslüman Kardeşlerimizle Alay Ediyorlar. Mankur Sol Zihniyetinin Yapması Gayet Doğalda Bunlarınki Cumhur İttifakına Zarar Verir. İmamla Ve Dualarla Fantazi İç Çamaşır Mağazası Açılışı Ne Demek Yaa Bunların Bu Akılsız Kasnakları Hiç Mi Çalışmıyor. Vesselam.
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