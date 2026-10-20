O başkanların, o imamın orada işi ne? Rezil mağazaya dualı açılışa öfke

Çorum’un Alaca ilçesinde fantezi kadın iç giyim ürünlerinin satılacağı mağazanın açılışına Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Odabaş, Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir, işletme sahibi Çiğdem Yılmaz, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

O BAŞKANLARIN O AÇILIŞTA İŞİ NE?

Dualar edildikten sonra açılış kurdelesi Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi. Katılımcılar, işletme sahibi Çiğdem Yılmaz'a bol ve bereketli kazançlar dileyerek yeni iş yerinin ilçenin ticari yaşamına katkı sağlaması temennisinde bulundu. Ahlaki değerlerle örtüşmeyen, erotizm izleri taşıyan bir mağazanın açılışına AK Partili ve MHP’li isimlerin katılması büyük tepki çekerken, skandal mağazanın, imamın ettiği dua ile hizmete girmesi infiale yol açtı.