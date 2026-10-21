Konserde 2 kişi can vermişti! Toplumsal yıkımın mayını: Uyuşturucu

Sözlerini sürdüren Örüm, 'Bir kereden bir şey olmaz' bu maddeye başlayan kişilerin büyük ekseriyâ başlama nedenlerinin başında geliyor. Genelde bir arkadaş ortamında gerçekleşebiliyor. ‘Bir kereden bir şey olmaz' diyen kişilerin aslında büyük bir ekseriyâ maddeyi satan kişiler, bunu kişileri maddeye yöneltmek için bir yöntem olarak kullanıyorlar. Bütün madde kullanımı olan bireylerde ortak sorun; ailevi ilişkilerinde çok ciddi bir yıkıma neden oluyor. Sadece sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamıyorlar. Maddenin doğrudan ve dolaylı etkilerine bağlı olarak depresyon kaygı ve uyku, iştah sorunları, bedensel ve ruhsal sağlıklarında ciddi bir değişiklik ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. ‘Bağımlılıktan kurtulmak için kişinin önce motive olması gerekiyor' diyerek devam eden Örüm, "Motivasyonu olmayan, zorla sağlık kuruluşuna gelen kişilerin başarı şansı ne yazık ki biraz daha düşük olabiliyor. Ailenin, yakın çevrenin, iş, sosyal çevrenin burada ciddi bir rolü var. Kişiyi suçlayıcı değil cesaretlendirici, motivasyon arttırıcı tutum içerisinde yer almaları gerekiyor. Bir sağlık kurumunda tedavi olmaya başlarsa kişi, yaşayacağı muhtemel yoksunluk belirtilerine uygun tedaviler aldığı için bu süreci daha rahat bir şekilde atlatabiliyor. Bağımlılık tedavisi dediğimiz için kişinin bir bağımlılıktan kurtulması ve bir daha hayat boyu hiçbir şekilde bağımlılık yapıcı bir şey bir madde kullanmaması demek değil ne yazık ki" diye konuştu. Tedavi süreçlerine yönelik bilgi veren Örüm, "Madde bağımlılığı tedavisi birçok faktörden oluşan bir tedavi süreci. İlaçlar, psikoterapi, aile ve sosyal destek artırılması, kişinin iş hayatının düzenlenmesi, bir meşgale kazandırılması, spor, müzik gibi bazı hobiler edinilmesi tedavinin bazı bileşenleri. Bu tedavi bazen ayaktan yapılabiliyor bazen yatarak yapılabiliyor. Bazen de yatarak başlanıp daha sonra ayaktan tedaviler şeklinde devam edilebiliyor. Kişinin durumuna, yaşına, kullandığı maddenin türüne ve bağımlılık şiddetine göre değişebiliyor. Madde kullanımı hem kişi hem ailesi hem sosyokültürel çevresi hem tüm toplum için ciddi yıkımlara neden olan ve olabilecek bir durum ne yazık ki" şeklinde konuştu.