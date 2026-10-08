Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi
Almanya ve Hollanda’da Europol desteğiyle düzenlenen dev operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini altına çevirerek Türkiye’ye taşıdığı öne sürülen şebekeye ağır darbe vuruldu. 6 yıl boyunca devam ettiği değerlendirilen para trafiğinde Türkiye’ye 4 tona kadar altın gönderilmiş olabileceği belirtilirken, rakamın 210 milyon euroya ulaşabileceği açıklandı. Üç Türk vatandaşı gözaltına alındı.