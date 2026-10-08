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Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi

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Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi

Almanya ve Hollanda’da Europol desteğiyle düzenlenen dev operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini altına çevirerek Türkiye’ye taşıdığı öne sürülen şebekeye ağır darbe vuruldu. 6 yıl boyunca devam ettiği değerlendirilen para trafiğinde Türkiye’ye 4 tona kadar altın gönderilmiş olabileceği belirtilirken, rakamın 210 milyon euroya ulaşabileceği açıklandı. Üç Türk vatandaşı gözaltına alındı.

#1
Foto - Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi

Almanya ve Hollanda güvenlik birimleri, suç gelirlerinin altına dönüştürülerek Türkiye’ye taşındığı öne sürülen uluslararası bir şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Europol desteğiyle yürütülen operasyonda 450 polis ve gümrük görevlisi görevalırken, 40 ayrı adrese baskın düzenlendi. Soruşturma kapsamında toplam 24 şüpheli hakkında işlem yürütülüyor. Operasyonun merkezinde ise dikkat çekici bir yöntem bulunuyor: Uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen milyonlarca euroluk nakit para önce altına, ardından külçelere dönüştürülüyordu.

#2
Foto - Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi

UYUŞTURUCU PARASINI ALTINA ÇEVİRDİLER Soruşturma makamlarının tespitlerine göre şebeke, özellikle uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklamak amacıyla kuyumcular üzerinden faaliyet yürüttü. Nakit paralarla eski ve hurda altın satın alındı. Altınlar, kaynağı şüpheli diğer ziynet eşyalarıyla birlikte eritilerek külçelere dönüştürüldü. Hazırlanan külçelerin daha sonra özel bölmeler bulunan araçlarla kara yolundan veya hava yoluyla Türkiye’ye taşındığı öne sürüldü. Türkiye’ye ulaştırılan altınların yeniden işlendiği ve yüksek değerli mücevherlerin satın alınmasında da kullanıldığı değerlendiriliyor.

#3
Foto - Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi

6 YILDA 4 TONA KADAR ALTIN Soruşturmanın ortaya çıkardığı rakamlar ise dikkat çekici boyutta. Yetkililer, altı yıllık süreç içerisinde Türkiye’ye 1 tonun üzerinde, 4 tona kadar altın taşınmış olabileceğini değerlendiriyor. Söz konusu altının toplam değerinin ise 55 milyon euro ile 210 milyon euro arasında olduğu tahmin ediliyor.

#4
Foto - Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi

GİZLİ BÖLMEDEN 55 KİLO ALTIN VE 500 BİN EURO ÇIKTI Uluslararası soruşturmanın izleri Ekim 2023'te Almanya'nın Bavyera eyaletinde gerçekleştirilen bir araç kontrolüne kadar uzanıyor. A3 otoyolunda durdurulan bir aracın gizli bölmelerinde 55 kilogramdan fazla altın ile yaklaşık 500 bin euro nakit para ele geçirildi. Araçta bulunan 60 yaşındaki Türk sürücü ile 42 yaşındaki kadın yolcu kara para aklama şüphesiyle tutuklandı. Regensburg Eyalet Mahkemesi de ayrı yürütülen dosyada toplam değeri 4 milyon euroyu aşan altın ve nakit paraya kesin olarak el konulmasına hükmetti.

#5
Foto - Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi

İKİ ALYANS POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ Ele geçirilen altınların arasından çıkan iki alyans ise soruşturmanın en ilginç ayrıntılarından biri oldu. Yüzüklerden birinin üzerinde “Gert”, diğerinde ise “Heike” ismi bulunuyordu. İki yüzüğün içine de 31 Ağustos 2023 tarihi işlenmişti. 585 ayar altından üretilen alyansların sahiplerini araştıran Alman polisi, Şubat 2024'te kamuoyundan yardım istedi. Çağrının ardından yüzüklerin Köln bölgesinde yaşayan bir çifte ait olduğu belirlendi. Polis, alyansların şebekenin eline nasıl geçtiğini de soruşturdu.

#6
Foto - Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi

HOLLANDA'DA 60 MİLYON EUROLUK PARA TRAFİĞİ Almanya'daki soruşturmanın derinleştirilmesiyle şebekenin Hollanda bağlantıları da mercek altına alındı. Rotterdam'da yürütülen soruşturmada yasa dışı finansal aracılık yaptığı değerlendirilen bir kişinin yaklaşık 60 milyon euroluk nakit para transferinde rol aldığı şüphesi üzerinde duruldu. Söz konusu kişinin Almanya'daki şüphelilerle yakın bağlantısının bulunduğu değerlendirildi.

#7
Foto - Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi

ALTIN TAŞIMAK İÇİN ÖZEL YELEK VE KEMER 7 Ekim'de gerçekleştirilen son operasyonda yaklaşık 800 gram eritilmiş altın, nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisin buldukları arasında altın kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen özel bir yelek ve kemer de yer aldı. 12 araç ile bir motosiklete el konulurken, araçlardan ikisinde altın ve para taşımak amacıyla kullanılabileceği değerlendirilen profesyonel gizli bölmeler tespit edildi. Operasyonda Wuppertal bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki, Übach-Palenberg'de yaşayan 45 yaşındaki ve Remscheid bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki üç Türk vatandaşı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç örgütü oluşturma, organize ve ticari amaçlı kara para aklama ile kaçakçılık suçlamaları kapsamında soruşturma sürüyor.

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