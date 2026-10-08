Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi

ALTIN TAŞIMAK İÇİN ÖZEL YELEK VE KEMER 7 Ekim'de gerçekleştirilen son operasyonda yaklaşık 800 gram eritilmiş altın, nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisin buldukları arasında altın kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen özel bir yelek ve kemer de yer aldı. 12 araç ile bir motosiklete el konulurken, araçlardan ikisinde altın ve para taşımak amacıyla kullanılabileceği değerlendirilen profesyonel gizli bölmeler tespit edildi. Operasyonda Wuppertal bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki, Übach-Palenberg'de yaşayan 45 yaşındaki ve Remscheid bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki üç Türk vatandaşı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç örgütü oluşturma, organize ve ticari amaçlı kara para aklama ile kaçakçılık suçlamaları kapsamında soruşturma sürüyor.