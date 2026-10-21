Yeni Parti’de sandık zamanı! Pavyonları hazırlayın seçim geliyor

Yeni Parti’de 1. Olağan Kurultay için geri sayım başladı. Parti yönetiminin belirlediği takvim doğrultusunda 81 ilde gerçekleştirilecek il kongreleri 24-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP’de genel başkanlığa geldiği tartışmalı kurultay süreci ise yeni kongre takvimiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

CHP KURULTAYINDAKİ “PARA KARŞILIĞI OY” İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği kurultaya ilişkin süreçte delegelerin iradesinin para ve çeşitli menfaatler karşılığında değiştirildiğine yönelik çok sayıda iddia kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

Özellikle bazı delegelere para ve menfaat sağlandığına ilişkin suçlamalar ile kamuoyunda “pavyon” tartışması olarak anılan iddialar uzun süre siyasetin en sıcak başlıklarından biri olmuştu.

Söz konusu kurultaya ilişkin yargı süreci ve “mutlak butlan” tartışmaları da Özel’in CHP’deki genel başkanlık döneminin en önemli krizlerinden biri haline gelmişti.

CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Özel şimdi ise yeni partisinin ilk olağan kurultayına hazırlanıyor.

81 İLDE SANDIK KURULACAK

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Merkez Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda 26 Ağustos’ta başlayan kongre takvimi işlemeye devam ediyor.

İlk aşamada 26-27 Eylül tarihlerinde ilçelerde ön seçim gerçekleştirildi. Ardından 3-6 Ekim’de yapılan ilçe kongrelerinde ilçe başkanları ve yönetimleri ile il kongrelerinde oy kullanacak delegeler belirlendi.

Takvimin sonraki aşamasında ise 18 Ekim’de 69 ilde il başkanlığı ön seçimi gerçekleştirildi. Parti tarafından açıklanan verilere göre oylamaya 410 bini aşkın üye katıldı.

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 56 ilde mevcut kurucu il başkanları ön seçimden birinci çıktı.

BİNİN ÜZERİNDE KURULTAY DELEGESİ BELİRLENECEK

Yeni Parti açısından kritik aşama ise 24 Ekim’de başlayacak.

Siyasi Partiler Kanunu kapsamında 24-27 Ekim arasında 81 ilde il kongreleri gerçekleştirilecek. Kongrelerde il yönetimlerinin yanı sıra partinin ilk olağan kurultayında oy kullanacak delegeler de belirlenecek.

İl kongrelerinin tamamlanmasıyla 1000’in üzerinde kurultay delegesinin belirlenmesi bekleniyor.

750 BİN ÜYE GENEL BAŞKAN İÇİN OY KULLANACAK

Yeni Parti’de genel başkanlık için de üyelerin katıldığı bir ön seçim yapılması planlanıyor.

81 ilde 750 bini aşkın parti üyesinin genel başkan adayının belirlenmesi için sandığa gitmesi öngörülüyor. Oylamanın 7 veya 8 Kasım’da gerçekleştirilmesi beklenirken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in ön seçime tek aday olarak girmesi öngörülüyor.

İLK OLAĞAN KURULTAY 14-15 KASIM’DA

İl kongreleri ve genel başkanlık ön seçiminin tamamlanmasının ardından Yeni Parti’nin 1. Olağan Kurultayı 14-15 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Kurultayın Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılması planlanıyor.

Böylece CHP’deki tartışmalı kurultay sürecinin ardından partisinden ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, bu kez kendi partisinde delegelerin karşısına çıkacak.