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Adana'da 59 yaşındaki adamın acı sonu: Su deposu sonu oldu!

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Adana'da 59 yaşındaki adamın acı sonu: Su deposu sonu oldu!

Kozan ilçesinde tamir etmek için çatıya çıktığı su deposuyla aşağı düşen su 59 yaşındaki Necati Saygıcak hayatını kaybetti.

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Foto - Adana'da 59 yaşındaki adamın acı sonu: Su deposu sonu oldu!

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak’taki iki katlı müstakil evin damına su deposunu tamir etmek için çıkan Necati Saygıcak, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybetti.

#2
Foto - Adana'da 59 yaşındaki adamın acı sonu: Su deposu sonu oldu!

Saygıcak, tamir ettiği su deposuyla birlikte aşağı düştü.

#3
Foto - Adana'da 59 yaşındaki adamın acı sonu: Su deposu sonu oldu!

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Saygıcak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saygıcak’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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Foto - Adana'da 59 yaşındaki adamın acı sonu: Su deposu sonu oldu!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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