AYM'den Yeni Parti hakkında karar: Oy çokluğuyla reddedildi!

Yeni Parti’nin kurulmasının ardından Yenilik Partisi, iki siyasi partinin isimlerinin birbirine benzediği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başsavcılık, isimlerin karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle Yeni Parti’ye isim değişikliği yapması bildiriminde bulunarak 18 Eylül’e kadar süre tanıdı. Süre içinde isim değişikliğine gidilmemesi üzerine dosya Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. AYM, 29 Eylül’de dosyayı ele alarak Yeni Parti’ye savunmasını sunması için bir ay süre verdi. Dosya, 21 Ekim’de yeniden gündeme alındı. AYM, bugünkü toplantısında isim benzerliği nedeniyle Yeni Parti’nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.

ÖZGÜR ÖZEL: YOLUMUZDAYIZ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Millet dedi ki, Yeni partiyi kur. Kurduk, hiç isim aramadık. Milletimiz yeni parti diyorsa yeni parti olur dedik. O sırada arkadaşlarımız baktılar böyle bir isim var mı diye, ardından başvurumuzu yaptık. İçişleri Bakanlığı kabul etti. Ardından yeni partiyi tartışmaya açmak isteyenler ortaya çıktı. Akademisyenlerden görüş aldık ve kesinlikle iltibas yok dediler. Bunu da Anayasa Mahkemesi'ne sunduk. Bugün de Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Millet kendi koyduğu ismi birileri istiyor diye değiştirtmez. Yolumuza devam ediyoruz.”