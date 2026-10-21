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Spor A Milli Takım’da yeni dönem! Sergen Yalçın resmi imzayı atıyor
Spor

A Milli Takım’da yeni dönem! Sergen Yalçın resmi imzayı atıyor

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A Milli Takım’da yeni dönem! Sergen Yalçın resmi imzayı atıyor

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın (22 Ekim perşembe günü) resmi imza töreni yapılacak.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın (22 Ekim Perşembe günü) imza töreni düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek tören, saat 14.00'te başlayacak.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da törende hazır bulunacak.

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