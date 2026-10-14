Uyuşturucu kullanımının en yüksek olduğu 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın (EUDA) son araştırmaları, Avrupa'daki uyuşturucu kullanımına ilişkin dikkat çeken tabloyu ortaya koydu. Avrupa'da en yaygın kullanılan yasa dışı uyuşturucu olan esrarın kullanım oranlarında bazı ülkeler öne çıktı. Peki listenin ilk 10 sırasında hangi ülkeler var? İçlerinde Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülke bulunuyor mu? Türkiye'nin durumu ne? Uyuşturucu kullanımı halk sağlığını tehdit eden önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın yayımladığı son Uyuşturucu Raporu, 27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Norveç ve Türkiye'den gelen verilerle kıtadaki uyuşturucu kullanımına ilişkin kapsamlı bir tablo ortaya koydu. Araştırmalara göre Avrupa'da en yaygın kullanılan yasa dışı uyuşturucu esrar. EUDA, Avrupa'da 15-64 yaş grubundaki yaklaşık 25 milyon kişinin, yani yetişkin nüfusun yüzde 8,7'sinin, son bir yıl içerisinde esrar kullandığını tahmin ediyor. 15-34 yaş grubunda ise oran yüzde 15,3'e kadar yükseliyor.