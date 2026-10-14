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Uyuşturucu kullanımının en yüksek olduğu 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Uyuşturucu kullanımının en yüksek olduğu 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın (EUDA) son araştırmaları, Avrupa'daki uyuşturucu kullanımına ilişkin dikkat çeken tabloyu ortaya koydu. Avrupa'da en yaygın kullanılan yasa dışı uyuşturucu olan esrarın kullanım oranlarında bazı ülkeler öne çıktı. Peki listenin ilk 10 sırasında hangi ülkeler var? İçlerinde Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülke bulunuyor mu? Türkiye'nin durumu ne? Uyuşturucu kullanımı halk sağlığını tehdit eden önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın yayımladığı son Uyuşturucu Raporu, 27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Norveç ve Türkiye'den gelen verilerle kıtadaki uyuşturucu kullanımına ilişkin kapsamlı bir tablo ortaya koydu. Araştırmalara göre Avrupa'da en yaygın kullanılan yasa dışı uyuşturucu esrar. EUDA, Avrupa'da 15-64 yaş grubundaki yaklaşık 25 milyon kişinin, yani yetişkin nüfusun yüzde 8,7'sinin, son bir yıl içerisinde esrar kullandığını tahmin ediyor. 15-34 yaş grubunda ise oran yüzde 15,3'e kadar yükseliyor.

#1
Foto - Uyuşturucu kullanımının en yüksek olduğu 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

UYUŞTURUCU KULLANIMINDA DİKKAT ÇEKEN ÜLKELER EUDA'nın ülkelerden topladığı son genel nüfus araştırmalarında özellikle genç yetişkinler arasındaki esrar kullanım oranları dikkat çekiyor. Son 12 ay içerisinde esrar kullandığını bildiren genç yetişkinlerin oranları dikkate alındığında Avrupa'da üst sıralarda yer alan ülkeler şöyle sıralanıyor: 1- Çekya 2- İtalya 3- Hırvatistan 4- Fransa 5- İspanya 6- Almanya 7- Estonya 8- Hollanda 9- İrlanda 10- Belçika Ülkelerin araştırma tarihleri ve kullanılan yaş aralıkları birebir aynı olmadığı için bu sıralamayı mutlak bir “Avrupa uyuşturucu ligi” şeklinde değerlendirmemek gerekiyor. Ancak son mevcut ulusal araştırmalar, esrar kullanımının özellikle bazı Batı, Orta ve Güney Avrupa ülkelerinde yüksek seviyelere ulaştığını ortaya koyuyor.

#2
Foto - Uyuşturucu kullanımının en yüksek olduğu 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

TÜRKİYE'DE ORAN AVRUPA'NIN ÇOK ALTINDA EUDA'nın Türkiye'den aldığı son genel nüfus araştırması verilerinde esrar kullanım oranı Avrupa'nın yüksek kullanım bildiren ülkelerine kıyasla oldukça düşük seviyede bulunuyor. Nitekim EUDA'nın bilimsel çalışmalarında Türkiye'deki genç yetişkinler arasında son bir yıldaki esrar kullanım oranının yüzde 2'nin altında kaldığı belirtilirken, Avrupa'nın bazı ülkelerinde aynı göstergenin yüzde 20'ler seviyesine çıkabildiği görülüyor. Bu fark Türkiye ile Avrupa'nın yüksek kullanım görülen ülkeleri arasındaki dikkat çekici tabloyu ortaya koyuyor. Listenin dikkat çeken bir başka yönü ise ilk 10'a giren ülkelerin demografik yapısı. İlk 10 ülkenin hiçbirinde nüfusun çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmuyor. Ancak bu sonuç tek başına dini inanç ile uyuşturucu kullanımı arasında doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi bulunduğunu göstermiyor. Ülkelerin uyuşturucu politikaları, sosyal yapıları, yasal düzenlemeleri, yaş dağılımları ve araştırma yöntemleri sonuçları etkileyebiliyor. Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekici bir karşılaştırma sunuyor.

#3
Foto - Uyuşturucu kullanımının en yüksek olduğu 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

AVRUPA'DA 25 MİLYON KİŞİ SON BİR YILDA KULLANDI Raporun ortaya koyduğu genel tablo da çarpıcı. Avrupa Birliği'nde 15-64 yaş grubundaki yaklaşık 25 milyon kişinin son bir yılda esrar kullandığı tahmin ediliyor. 15-34 yaş grubundaki kullanıcı sayısının ise yaklaşık 15,4 milyon olduğu belirtiliyor. 15-24 yaş grubuna inildiğinde tablo daha da dikkat çekici hale geliyor. Bu yaş grubundaki yaklaşık 8,6 milyon kişinin, yani gençlerin yüzde 18'inin, son bir yılda esrar kullandığı tahmin ediliyor. EUDA ayrıca yaklaşık 4,5 milyon Avrupalı yetişkinin her gün veya neredeyse her gün esrar kullandığını bildiriyor.

#4
Foto - Uyuşturucu kullanımının en yüksek olduğu 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

AVRUPA'DA EN YAYGIN YASA DIŞI UYUŞTURUCU Esrar, Avrupa'da en yaygın tüketilen yasa dışı uyuşturucu olmayı sürdürüyor. Ancak kurum, yüksek etkili ürünlerin, sentetik ve yarı sentetik kannabinoidlerin yaygınlaşmasının sağlık risklerini daha karmaşık hale getirdiğine dikkat çekiyor. Esrar bağlantılı sorunlar Avrupa'daki uyuşturucu tedavi başvurularının da yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

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