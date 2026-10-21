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Gündem Yalanı çöktü: Özgür Özel, RAMS Park’a gömüldü
Gündem

Yalanı çöktü: Özgür Özel, RAMS Park’a gömüldü

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Yalanı çöktü: Özgür Özel, RAMS Park’a gömüldü

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in selin vurduğu Sarıyer Ayazağa'da yapılan Rams Park Maslak projesine, İBB’nin onayı vermemesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanı Murat Kurum imzasıyla ruhsat verildiği iftirası elinde patladı. Bakan Kurum, Özel’in iftira dolu açıklamasına dün yaptığı ‘Söylediğin her şey yalan’ açıklamasıyla İBB’nin ortağı olduğu projenin onaylanma sürecinin detaylarını anlatırken bugün de 2025 yılında söz konusu projenin İBB'nin onayıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulduğunun belgesi ortaya çıktı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İstanbul Sarıyer'de sele dönüşen sağanak yağışın ardından bölgedeki Rams Park Maslak projesini "Rams Park’ı yapanlar, bu Rams’ta dere yatağı etkilenme alanına yasak olduğunu bile bile İstanbul’dan alamadıkları ruhsatı Murat Kurum’un imzasıyla 2026’da almışlar" iddiasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iftira üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi’nin teklifiyle, 2022’de İBB’nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 metrekare inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır" dedi.

YOLSUZLUKLARINI YALANLARLA ÖRTEMEYECEKSİNİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığın sürece dahil olmasının nedenini de şöyle açıkladı: “Bunun tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindi. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!."

İBB ONAYIYLA BAKANLIĞA SUNULMUŞ

Bu arada, 2025 yılında söz konusu projenin Sarıyer Belediye Meclisi’nin aldığı karar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayına sunulduğu belirtildi.

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Yorumlar

hasel

ÖZEL efendi.ÖZEL yalanlarla milletin gönlüne oturmaya çalışıyor.Özel efendi,Millet YEMEZ,bu tür yalanlarınla oluyorsun nefretli KERKENEZ.

Abdullah

Bakanlık onay vermiş işte, ne iftirası? Özgür Özel haklı çıkmış işte
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