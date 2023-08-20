Bakın neden baltayla parçalamış! Çıldıran pilotun ne yaptığını kimse anlayamadı
ABD'de bulunan Denver Havalimanı'nda garip bir olay yaşandı. Bir pilot eline aldığı baltayla otopark bariyerlerine parçaladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde United Airlines'ta kaptan pilotu Denver Havalimanı'nda otopak bariyerine baltayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; United Airlines'ta kaptan pilot olarak görev yapan Kenneth Henderson adındaki pilot, havalimanı otoparkının çıkışındaki bariyeri baltayla parçaladı.
Gözaltına alınan pilot ifadesinde; 'Çok sıra oluyordu. Sürücülere yardımcı olmak istedim' dedi.
United Airlines yaptığı açıklamada pilotun görevden çekildiğini ve iç soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Yeniçağ
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