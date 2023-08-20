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Dünya Bakın neden baltayla parçalamış! Çıldıran pilotun ne yaptığını kimse anlayamadı
Dünya

Bakın neden baltayla parçalamış! Çıldıran pilotun ne yaptığını kimse anlayamadı

Yeniakit Publisher
2023-08-20 13:46:00 -

ABD'de bulunan Denver Havalimanı'nda garip bir olay yaşandı. Bir pilot eline aldığı baltayla otopark bariyerlerine parçaladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde United Airlines'ta kaptan pilotu Denver Havalimanı'nda otopak bariyerine baltayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Edinilen bilgiye göre; United Airlines'ta kaptan pilot olarak görev yapan Kenneth Henderson adındaki pilot, havalimanı otoparkının çıkışındaki bariyeri baltayla parçaladı. 

Gözaltına alınan pilot ifadesinde; 'Çok sıra oluyordu. Sürücülere yardımcı olmak istedim' dedi. 

United Airlines yaptığı açıklamada pilotun görevden çekildiğini ve iç soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Yeniçağ
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