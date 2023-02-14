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Yaşam Bakın deprem kaç saniye sürmüş! Korku filmlerini aratmadı
Yaşam

Bakın deprem kaç saniye sürmüş! Korku filmlerini aratmadı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremi yaşayanlar, sarsıntının uzun sürdüğünü ifade ediyor. Yaşanan o sarsıntı böyle kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 09:12:00 -
Bakın deprem kaç saniye sürmüş! Korku filmlerini aratmadı

Asrın en büyük doğal felaketinin yaşandığı deprem anının güvenlik kamerası görüntüleri adeta korku filmlerini aratmadı. Jeneratör ile çalışan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde zelzelenin tam 85 saniye sürdüğü görüldü.

Depremin yıkıcı etkisinin en şiddetli yaşandığı illerin başında gelen Hatay’da resmi kurumların elektrik kesintilerinde kayıt aldığı deprem anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Deprem sırasında yayılan ses ve yeryüzünün sallanışı korku filmlerini aratmazken depremin tam olarak 85 saniye sürdüğü görüldü.

Binlerce binanın yıkılmasına, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan zelzelenin önce hafif olarak başladığı daha sonra ise şiddetini iyice arttırdığı görüldü. Ardından depremin 75'inci saniyesinden sonra sarsıntıların yavaşlayarak devam ettiği kaydedildi.

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