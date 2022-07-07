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Spor Bakın Arda Turan ne yaptı!
Spor

Bakın Arda Turan ne yaptı!

Yeni sezonda çalışmalarına süratle devam eden Galatasaray yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleriyle taraftarı mutlu etmişti. Sarı-Kırmızılılar şimdi ise orta sahaya bir takviye yapmak isterken, son olarak Porto'da kiralık olarak forma giyen Sergio Oliveira ismi gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli ismi Arda Turan'dan da günler öncesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 11:49:00 -
Bakın Arda Turan ne yaptı!

Yeni sezonda çalışmalarına süratle devam eden Galatasaray yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleriyle taraftarı mutlu etmişti. Sarı-Kırmızılılar şimdi ise orta sahaya bir takviye yapmak isterken, son olarak Porto'da kiralık olarak forma giyen Sergio Oliveira ismi gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli ismi Arda Turan'dan da günler öncesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray yeni hocası Okan Buruk ile kupa hasretini dindirmek isterken, transferde de nokta atışlar yapmak istiyor... Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar birçok kulübün peşinde olduğu Abdülkerim Bardakcı ile Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katarken, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

SIRADAKİ HAMLE: ORTA SAHA!

Özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın listesi hayli kalabalıkken listenin başındaki isimlerden biri geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Sergio Oliveira olmuştu. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan tecrübeli oyuncu için yabancı kaynaklarda Sarı-Kırmızılı ekibin büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve resmi imzaların atılmasının an meselesi olduğu kaydedilmişti.

DETAYLAR DUYURULDU!

Hatta haberde Galatasaray ve Oliveira arasında yapılacak sözleşmenin detaylarına da yer verilirken, Sarı-Kırmızılı ekibin Portekizli orta saha için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, yıldız ismin bonuslar dahil 2.5 milyon Euro kazanacağı yazılmıştı.

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sergio Oliveira'nın bir kaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı, kulüp ve oyuncu arasında her konuda anlaşma sağlandığı iddiasında bulunmuştu.

Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Arda Turan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla merak uyandırmıştı. Beyaz-Mavi bir fon üzerine Sarı-Kırmızılı kalp koyarak attığı gönderi taraftarlarca merak uyandırırken, Turan'ın bu paylaşımının sebebinin son olarak aynı renklere sahip Porto'da forma giyen Oliviera transferini kastettiği anlaşıldı.

 

 

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