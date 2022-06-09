Bakımı yapılmayan metrobüsler İstanbulluları mağdur ediyor! Beylikdüzü’nde metrobüs arıza yaptı
CHP'li İBB tarafından bakımı yapılmayan metrobüsler İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor. Beylikdüzü metrobüs hattında bir metrobüs daha arıza yaptı. Metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluşurken aksayan seferlerden dolayı duraklar yolcularla doldu taştı.
Beylikdüzü metrobüs hattında arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu. Aksayan seferlerden dolayı ise duraklar yolcularla doldu taştı.
Akşam saatlerinde Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün henüz bilinmeyen nedenle arıza yapmasından dolayı metrobüs yolunda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Yolcular metrobüsten inmek zorunda kaldı
Arıza yapan metrobüsten inen yolcular ile durakta bekleyen diğer yolcular ise aksayan seferlerden dolayı Beykent Metrobüs Durağı’nda yoğunluk oluşturdu.
Arızayı onarmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.