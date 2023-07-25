Bakımevinde hastaya şiddet uygulayan ve o anları gülerek kayda alan şahıslar tutuklandı
İstanbul Büyükçekmece’de bir bakımevinde hastaya şiddet uygulayan ve o anları gülerek kayda alan şahıslar tutuklandı.
Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çalışan bir kişi, bir hastaya şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye sormuştu. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydetmişti.
Konuya ilişkin polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Nuri. C. ve Melek P. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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