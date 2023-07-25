  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bakımevinde hastaya şiddet uygulayan ve o anları gülerek kayda alan şahıslar tutuklandı
Yerel

Bakımevinde hastaya şiddet uygulayan ve o anları gülerek kayda alan şahıslar tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 14:16:00 -
Bakımevinde hastaya şiddet uygulayan ve o anları gülerek kayda alan şahıslar tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece’de bir bakımevinde hastaya şiddet uygulayan ve o anları gülerek kayda alan şahıslar tutuklandı.

Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çalışan bir kişi, bir hastaya şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye sormuştu. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydetmişti.

Konuya ilişkin polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Nuri. C. ve Melek P. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler kan dondurmuştu! Valilik açıkladı: Bakımevi kapatıldı
Görüntüler kan dondurmuştu! Valilik açıkladı: Bakımevi kapatıldı

Gündem

Görüntüler kan dondurmuştu! Valilik açıkladı: Bakımevi kapatıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakımevindeki şerefsizlik böyle kapatılamaz! Gün yüzü görmesinler
Bakımevindeki şerefsizlik böyle kapatılamaz! Gün yüzü görmesinler

Gündem

Bakımevindeki şerefsizlik böyle kapatılamaz! Gün yüzü görmesinler

İşkence yuvası olan o bakımevinde tahliye başladı
İşkence yuvası olan o bakımevinde tahliye başladı

Yerel

İşkence yuvası olan o bakımevinde tahliye başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23