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Gündem Bakanlıktan 'noel' önlemi: Ağaç katliamına karşı tam saha seferberlik!
Gündem

Bakanlıktan 'noel' önlemi: Ağaç katliamına karşı tam saha seferberlik!

Yılbaşının yaklaşmasıyla çam ağacı kesimini engellemek için seferber olan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda devriye gezerek önlem alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:44:00 -
Bakanlıktan 'noel' önlemi: Ağaç katliamına karşı tam saha seferberlik!

Her yeni yıl öncesi süslemek için satılmak üzere kaçak yollarla kesilen çam ağaçları, Türkiye gündemine geliyor.

Fırsatçıların kazanç elde etmek için yılbaşında sahte içkiden sonra en çok başvurdukları bu kanun dışı eyleme karşı bu yıl da önlemler alındı.

Aralıksız denetim

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu'da yeni yılın yaklaşmasıyla ormanlarda kaçak çam ağacının kesilmesini önlemek için ekipler; Gölcük, Abant, Yedigöller, Aladağ, Sarıalan gibi birçok bölgede denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

"Yasal yollardan karşılayın"

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, usulsüz ağaç kesiminin Türk Ceza Kanunu ve Orman Kanunu'na göre suç teşkil ettiğini ve cezai yaptırımının olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın bu ihtiyaçlarını yasal yollardan karşılamalarını talep ediyoruz." dedi.

Bıyıklı, Orman Bölge Müdürlüğü olarak vatandaşların müracaatı halinde her türlü ihtiyaçlarını yasal yollardan bedeli karşılığında tedarik yolunu açtıklarını söyledi.

 

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