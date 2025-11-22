  • İSTANBUL
Gündem Bakanlıktan Mansur Yavaş hakkında flaş soruşturma izni!
Bakanlıktan Mansur Yavaş hakkında flaş soruşturma izni!

Bakanlıktan Mansur Yavaş hakkında flaş soruşturma izni!

İçişleri Bakanlığı, konser harcamalarındaki usulsüzlük iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdi. İkilinin “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamalarıyla incelemeye alınacağı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Yavaş ve Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.

Bakanlığın, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.

 

- Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Yorumlar

Seçmen

Hadi bakalım Mansur efendi ver şimdi hesabı Ankaraya kazık çaktın.

sorusturma sonucunda acaba neler olacak diğer küçük belediyelere sıcrarmı sizce

gölbaşı güdül şereflikoçhisar haymana kazan bu ilçelerdeki konserlerle ilgili çalısmalar yapılıyormu acaba ?????
