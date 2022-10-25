Bakanlıktan KPSS şartsız personel alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi Gazetede 24 Ekim 2022 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İç Denetçi Aday Belirleme sınavı yapacak. Söz konusu bu sınav ile Bakanlık 70 Memur adayı alımı gerçekleştirecek.

İç Denetçi Adayı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 kişilik boş kadro ile 35 Genel Katılımcı kontenjanından, 35 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayı alımı gerçekleştirecek.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

Eğitim şartı olarak ise, En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek.

Hernangi bir Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

Yaş Şartı olarak ise sınav son başvuru tarihi ile 45 yaşından büyük olmamak,

Son iki yıl içerisinde yapılmış olan Yabancı Dil sınavından İngilizce dilinden en az 50 puan almış olmak,Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alımı başvurusu 7 Kasım 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 15 kasım 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Başvurular sadece Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.