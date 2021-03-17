Bakanlıktan flaş açıklama: Yangın kontrol altına alındı! Acil yardım ödeneği gönderildi

Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı.

Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü’nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı: Can kaybı yok!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun'' dedi.

Çataklı daha sonra yaptığı açıklamada ise "Dereiçi Köyü’ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD’dan 1.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Artvin Valisi: Kontrol altına alındı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine telefonla yaptığı açıklamada bir çatıda çıkan yangının bitişikteki samanlıklara sıçraması sonucu alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Vali Doruk, "176 haneli köyde çıkan yangın saat 17.30 itibari ile kontrol altına alındı. Ancak şiddetli lodos var. Rüzgar ters yönde esiyor. Bu nedenle tehlike geçmiş değil. Tüm ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Can kaybımız yok. İlk tespitlere göre 35 binada 60’a yakın ev yandı. 3 hayvan ise telef oldu. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Alevlere yakın hanelerde yaşayanlar da tahliye edildi” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki yangın nedeniyle Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve köy muhtarı Sabri Duman'ı arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.