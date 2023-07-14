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Gündem Bakanlıktan 'evlilik kredisi' vaadiyle dolandırıcılığa karşı uyarı!
Gündem

Bakanlıktan 'evlilik kredisi' vaadiyle dolandırıcılığa karşı uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-07-14 10:15:00 -
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' vaadiyle dolandırıcılığa karşı uyarı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile ve Gençlik Bankası" adı altında "evlilik kredisi" vaadiyle sahte internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile ve Gençlik Bankası" adı altında "evlilik kredisi" vaadiyle sahte internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza 'evlilik kredisi' vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz! Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız. Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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