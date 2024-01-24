Bakanlıktan ceza yememeye çalışın! Ne alıp sattığınızın farkında mısınız?

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl tüketicilerle yapılan mesafeli sözleşmeler konusunda mevzuata aykırı davranan 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira para cezası uyguladı. Bakanlığın açıklamasında piyasada, faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların, kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamalarının Bakanlıkça incelendiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

Enflasyonist ortam ve stokçuluk faaliyetleri

"Enflasyonist ortamda piyasadaki hızlı fiyat dalgalanmalarına da bağlı olarak firmalar tarafından 'stokta ürün bulunmaması' sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri, satışa sunulan mal ve/veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması gibi hususlar öne çıkıyor.

Tüketici heyetlerine başvurun

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, daha sonra aynı satıcının aynı ürünü daha yüksek fiyatla satışa sunduğuna dikkat çekerek, “Yönetmeliğe göre, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ise satıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde iade etmesi gerekiyor." dedi.

Stokta olmayan satışa sunulamaz

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, stokta olmayan bir ürünün satışa sunulamayacağına da dikkat çeken Çiğdemli, “Gerçekten bir art niyeti olmayan, stok sorunu yaşayan, yanlışlıkla stok giren satıcılar var ama ‘stokta kalmadı’ diyerek tüketicinin yapmış olduğu ödemeyi ucuz faizsiz kredi gibi kullanarak 3-4 ay sonra tüketiciye iade edenler de var.” diye konuştu.

Cezaya uğramayın!

Ticaret Bakanlığı tarafından cezai yaptırımla karılaşmamak için stokların mutlaka her gün kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Çiğdemli “Özellikle birden fazla platformda ürün satan firmalar stok karışıklıklarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle bu işletmelerin, kesinlikle pazaryeri entegrasyon yazılımları aracılığı ile stoklarını güncel tutmaları gerekir ki bir ürün bir pazaryerinde ya da platformda sattığında diğer pazaryerleri ya da platformlarda stokları otomatik olarak güncellensin.” dedi.

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