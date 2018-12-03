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Bakanlık'tan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama

Ankara meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:37
Bakanlık'tan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama

Ankara'nın işlek caddelerinden bir olan Necatibey Caddesi'nde bir iş hanında doğalgazdan kaynaklı bir patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanlığı: 7 yaralı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 7 kişinin yaralandığı, 4'ünün hastaneye kaldırıldığı, 3'üne de olay yerinde müdahale edildiği belirtildi.

Vali Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin ise yaptığı açıklamada, patlamanın teknik arıza nedeniyle doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığını ifade etti.

Şahin, yaralanmaların çoğunun cam kırıkları sebebiyle meydana geldiğini söyledi.

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:37
  1. Ankara
  2. patlama
  3. doğalgaz hattı
  4. GÜNCEL Haberleri

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