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Ekonomi

Bakanlıktan açıklama geldi! Artık 48 ay olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

2020-04-24 10:07:00 -
Bakanlıktan açıklama geldi! Artık 48 ay olacak

Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

Ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek.

Aylık kira bedeli de Bakanlıkça belirlenecek.

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