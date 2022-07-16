"Bakanlık yetkililerinden bilgi aldım, o tarihte döviz tepetaklak olacak" demişti! O isimden yeni bomba

Eylül ayında Türkiye’ye yurt dışından büyük miktarda döviz gireceğini, Türk Lirası'nın hızla değer kazanacağını yazdığını hatırlatıp, bu gelişmeyle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldığını köşesinde paylaşan Necmettin Batırel, bu defa da "Türk’ün Türk’ten başta dostu yoktur, kendi paranıza güvenin onu yıkmayın diye söylemekten dilimde tüy bitti" ifadelerini kullandı. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Dünya ekonomileri krize sürükleniyor. İşte dünyanın motoru denilen Çin ikinci çeyrekte yüzde 2,6 daraldı. Yıllık artış 0,4 ile yerlerde sürünüyor. Yere göğe sığdırılamayan Amerika’da enflasyon 41 yılın zirvesinde haziranda yıllık TÜFE 9,1’e, TÜFE 11,3’e tırmandı. ABD Merkez Bankası görülmemiş faiz artışına gitti. Dolar dünya para birimleri karşısında 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İyi mi oldu? Hayır! Tam bir felaket. ABD’li şirketlerin kredi maliyetleri tavanda, ürettikleri mallar dünya pazarlarında son derece pahalandı, kimse almıyor. Koskoca ülke daralıyor, ekonomik küçülme demek kazanılan varlıkların elden çıkarılması demektir. Yani insanlar fakirleşiyor. Buna iktisatta resesyon deniyor. İşte bu tablo petrol fiyatlarında büyük düşüşe yol açtı. Brent petrol 99 dolara indi. Citibank 2022 sonunda 65 dolar olacağını 2023’de 45 dolara ineceğini tahmin ediyor. Bu ne demek? Enerji faturamız 20 milyar dolar küçülecek, cari açık problemi büyük ölçüde ortadan kalkacak kur baskısı sona erecek demek. Amerika’da haftalık işsizlik maaşı başvuruları 244 bine yükseldi. Beyaz Saray vatandaşını ezdirmemek için asgari ücrete %30, memur ve emeklilerine %40 zam mı yaptı? Hayır! O Türkiye’ye mahsus.

Peki Avrupa nasıl? Avrodaki erimeden çok memnunlar. Ürünleri son derece ucuz hâle geldi, âdeta kapışılıyor. Euro bölgesinde 0,2 artış beklenen mayıs sanayi üretimi 0,8, yıllık %1,6 ile tahminleri 4 kat aştı. Bu tablo bize çok olumlu yansıyacak… Bakın Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, “Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde büyük artış yaşadı. Küresel ekonomide başarılı olmak için ihracatta rekabet gücü Türkiye'de fazlasıyla var. Türkiye ekonomisi patlama yapabilir” diyor. Evet ihracat, haziran ayında 23,4 milyar dolara ulaştı, yılın ilk 6 ayında 126 milyar dolara dayandı. Bu gidişle 2022 yılını yeni bir tarihî rekorla tamamlayacağız.

Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda 9,1 artarak %8’lik tahmini aştı. İmalat sektörünün 10,7 artması çarkların ne kadar hızlı döndüğünü gösteriyor. Türk ekonomisinin istikrarlı büyüme potasında olduğunu görmek için istihdam rakamlarına bakın. Nisanda 11,3 olan işsizlik oranı mayısta 10,9’a düştü. Haziranda tek haneye ineceğiz. 1 ayda 358 bin kişi iş buldu. Toplam çalışan sayısı 31 milyona ulaştı. Hayat pahalılığı ile en büyük mücadele vatandaşa iş bulmakla sağlanır... Uluslararası kredi kuruluşları Fitch ve Moody’s, “Türkiye’nin uyguladığı yeni ekonomi programı hakkında, kredi riskini arttırıyor” demesini tersinden okuyun. Onlar bizimle ilgili övücü bir değerlendirme yapıyorsa bilin ki %100 kaybediyoruz. Tam tersi çok sert eleştiriyorlarsa bilin ki %100 doğru yoldayız. CDS’ler yani Türkiye’nin yurt dışına sattığı tahvillerin ödenmeme riskine karşı ödenen prim 900’ü aştı. Niye? Bizi faiz artışına zorlamak için… ABD faiz arttırdı ne oldu, yıkılıyor. Geçin bunu…

Bugün, içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun 1 numaralı sorumlusu kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılardır. Bunlar sürekli Türk lirasının ve Türk ekonomisinin aleyhinde yıllarca yorum ve görüş yayınlayarak halkı zehirlediler. Vatandaş bunları adam zannetti, korktu, elinde ne varsa yoksa dövize çevirdi, kendini garantiye aldığını zannetti. Oysa farkında olmadan enflasyon canavarını besledi, büyüttü şimdi herkesi yiyor. Bu köşede Türk’ün Türk’ten başta dostu yoktur, kendi paranıza güvenin onu yıkmayın diye söylemekten dilimde tüy bitti. Dinletemedim. Bugün bankalarda hâlâ 138 milyar dolar tutuyorlar. Kurlar yükseldi, TL eridi. Peki kim kazandı? Türkiye düşmanları... Utanmadan hükûmete suç buluyorlar. Hâlbuki bu para TL olarak kalsaydı, bugün ne kur baskısı olacak, ne de fiyatlar tavana çıkacaktı. Yatırımlar patlayacak, cari açık ve enflasyonun yerinde yeller esecekti... Gerçek suçlular ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyor, hâlâ ahkâm kesiyor. Bu dünyada rahat etmek istiyorsan kardeşim dostunu düşmanını bileceksin. Körle yatarsan şaşı kalkarsın."